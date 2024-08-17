https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/mevduat-faizleri-degisti-1-milyon-tlnin-net-getirisi-ne-kadar-oldu-1086948910.html

Mevduat faizleri değişti: Güncellenen oranlarla 1 milyon TL'nin net getirisi ne kadar oldu?

Mevduat faizleri değişti: Güncellenen oranlarla 1 milyon TL'nin net getirisi ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Bankaların mevduat hesaplarına uyguladığı faiz oranları yeniden güncellendi. Merkez Bankası tarafından açıklanan son verilere göre, mevduat faiz oranlarında... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T10:37+0300

2024-08-17T10:37+0300

2024-08-17T10:37+0300

ekonomi

mevduat

mevduat faizi

kur korumalı mevduat (kkm)

kur korumalı tl mevduat

dövize dayalı tl mevduat

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Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 1 aya kadar vadeli mevduat hesaplarında faiz oranı yüzde 53.89, 3 aya kadar vadede yüzde 58.47, 6 aya kadar vadede yüzde 51.45, 1 yıla kadar vadede yüzde 54.18, 1 yıl ve daha uzun vadede ise yüzde 41.88 olarak açıklandı. Geçtiğimiz dönemlerde yüzde 60'ın üzerinde seyreden faiz oranları, son verilere göre dengelenme sürecine girmiş durumda.Faizlerde düşüş ne zaman başlayacak?Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın sıkı para politikasıyla piyasadaki fazla TL’yi çekmeye başladığını ve bankaların artık yeterli TL ve döviz rezervine ulaştığını belirtti. Bayram, politika faizinin şu anda yüzde 50'ler civarında olduğunu ve Fed’in olası faiz indirimiyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) da yıl sonunda küçük bir faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor. Ancak asıl faiz indiriminin gelecek yıl kademeli olarak gerçekleşeceğini vurguluyor.1 milyon liranın net getirisi ne kadar?Şu anda bankalarda mevduat faiz oranları yüzde 40 ile yüzde 48 arasında değişiyor. Ortalama faiz oranı ise yüzde 45 civarında. Bu durumda, 1 milyon TL'nin net getirisi 38 bin TL ile 45 bin TL arasında seyrediyor.Vade süresi yıllık olmalı mı?Bayram, faiz oranlarının zirve yaptığı bu dönemde vadeyi yıllık olarak belirlemenin daha kazançlı olacağını düşünüyor. Ayrıca, dövizden mevduata geçmeyi düşünenler için bu dönemin fırsat olduğunu belirtiyor.Mevduat faizleri ne zaman düşer?Mevduat faizlerinin bu yıl sonundan itibaren düşüşe geçmesi bekleniyor. Gelecek yıl içerisinde ise bu düşüşün devam edeceği öngörülüyor. Bu nedenle yatırımcılar, faizlerin zirvede olduğu bu dönemi değerlendirmek isteyebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/uzmanlar-1975tenonce-doganlara-dikkat-cekti-asisi-var-ama-ilaci-yok-1086946190.html

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