https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/boludaki-orman-yanginina-iliskin-2-tutuklama-1086961198.html

Bolu'daki orman yangınına ilişkin 2 tutuklama

Bolu'daki orman yangınına ilişkin 2 tutuklama

Sputnik Türkiye

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T18:46+0300

2024-08-17T18:46+0300

2024-08-17T18:46+0300

türkiye

bolu

gözaltı

tutuklama

orman yangını

yangın

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Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan ve anız kaynaklı olduğu belirtilen yangına ilişkin gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve E.K. çıkarıldıkları hakimlikçe 'taksirle orman yangınına neden olma' suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/2024-maymun-cicegi-virusu-haritasi-hangi-ulkede-kac-vaka-kaydedildi-1086957780.html

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bolu, gözaltı, tutuklama, orman yangını, yangın