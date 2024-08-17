https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/boludaki-orman-yanginina-iliskin-2-tutuklama-1086961198.html
Bolu'daki orman yangınına ilişkin 2 tutuklama
Bolu'daki orman yangınına ilişkin 2 tutuklama
Sputnik Türkiye
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T18:46+0300
2024-08-17T18:46+0300
2024-08-17T18:46+0300
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gözaltı
tutuklama
orman yangını
yangın
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Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan ve anız kaynaklı olduğu belirtilen yangına ilişkin gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve E.K. çıkarıldıkları hakimlikçe 'taksirle orman yangınına neden olma' suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/2024-maymun-cicegi-virusu-haritasi-hangi-ulkede-kac-vaka-kaydedildi-1086957780.html
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bolu, gözaltı, tutuklama, orman yangını, yangın
bolu, gözaltı, tutuklama, orman yangını, yangın
Bolu'daki orman yangınına ilişkin 2 tutuklama
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan ve anız kaynaklı olduğu belirtilen yangına ilişkin gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve E.K. çıkarıldıkları hakimlikçe 'taksirle orman yangınına neden olma' suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.