https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/bakan-yumakli-izmir-yangini-icin-aciklama-yapti-buranin-enerjisi-dustu-1086948402.html

Dumana teslim olan İzmir'de yangına dair son durumu paylaşan Bakan Yumaklı: Buranın enerjisi düştü

Dumana teslim olan İzmir'de yangına dair son durumu paylaşan Bakan Yumaklı: Buranın enerjisi düştü

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İzmir Yamanlar yangını için açıklamada bulunarak "Dik vadiler ve sarp alan var. Oraya havadan müdahale yapılamıyor, karadan... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T09:49+0300

2024-08-17T09:49+0300

2024-08-17T10:23+0300

türkiye

ibrahim yumaklı

izmir

yangın

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yamanlar dağı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir, Aydın, Bolu ve Muğla'daki orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı. Yumaklı, "72 yangın vardı şu an itibariyle bunlardan 69'u kontrol altına alınmış duırumda. 6 aktif yangın var" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangınla ilgili şehri tedirgin edecek bir hususun söz konusu olmadığını söyledi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili son duruma ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'15 Eylül'e kadar alarm durumu devam ediyor'Bakan Yumaklı, orman yangınları çıkmaması için herkesten gerekli hassasiyeti göstermesini isteyerek, "Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/izmir-duman-alti-yangin-kontrol-edilemiyor-havadan-mudahale-yeniden-basladi-1086946361.html

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