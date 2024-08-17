https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/bakan-yumakli-izmir-yangini-icin-aciklama-yapti-buranin-enerjisi-dustu-1086948402.html
Dumana teslim olan İzmir'de yangına dair son durumu paylaşan Bakan Yumaklı: Buranın enerjisi düştü
Dumana teslim olan İzmir'de yangına dair son durumu paylaşan Bakan Yumaklı: Buranın enerjisi düştü
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İzmir Yamanlar yangını için açıklamada bulunarak "Dik vadiler ve sarp alan var. Oraya havadan müdahale yapılamıyor, karadan... 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T09:49+0300
2024-08-17T09:49+0300
2024-08-17T10:23+0300
türkiye
ibrahim yumaklı
izmir
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yamanlar dağı
karşıyaka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1d/1081233914_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_b59d9a2e93aa3dbc7e6039fa46c7c3fe.jpg
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir, Aydın, Bolu ve Muğla'daki orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı. Yumaklı, "72 yangın vardı şu an itibariyle bunlardan 69'u kontrol altına alınmış duırumda. 6 aktif yangın var" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangınla ilgili şehri tedirgin edecek bir hususun söz konusu olmadığını söyledi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili son duruma ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'15 Eylül'e kadar alarm durumu devam ediyor'Bakan Yumaklı, orman yangınları çıkmaması için herkesten gerekli hassasiyeti göstermesini isteyerek, "Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/izmir-duman-alti-yangin-kontrol-edilemiyor-havadan-mudahale-yeniden-basladi-1086946361.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1d/1081233914_459:0:3190:2048_1920x0_80_0_0_4c6210027ef00686f4aa14338251590f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
izmir yangın, yamanlar yangın, izmir yangın son dakika, izmir son dakika, izmir son dakika yangın, karşıyaka yangın, izmir yamanlar yangın, son dakika izmir, yamanlar, izmir haberi, izmir yamanlar, izmir'de yangın izmir orman yangını, izmir'de yangın son dakika
izmir yangın, yamanlar yangın, izmir yangın son dakika, izmir son dakika, izmir son dakika yangın, karşıyaka yangın, izmir yamanlar yangın, son dakika izmir, yamanlar, izmir haberi, izmir yamanlar, izmir'de yangın izmir orman yangını, izmir'de yangın son dakika
Dumana teslim olan İzmir'de yangına dair son durumu paylaşan Bakan Yumaklı: Buranın enerjisi düştü
09:49 17.08.2024 (güncellendi: 10:23 17.08.2024)
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İzmir Yamanlar yangını için açıklamada bulunarak "Dik vadiler ve sarp alan var. Oraya havadan müdahale yapılamıyor, karadan bütün gece boyunca müdahaleler yapıldı. Şu an sadece orayı ilgilendiren bir olay var. Şehri saran duman yangın kaynaklı değil, belediyenin yanan çöp bölgesinden kaynaklı" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir, Aydın, Bolu ve Muğla'daki orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı. Yumaklı, "72 yangın vardı şu an itibariyle bunlardan 69'u kontrol altına alınmış duırumda. 6 aktif yangın var" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangınla ilgili şehri tedirgin edecek bir hususun söz konusu olmadığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili son duruma ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"72 yangının 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var. Bolu Göynük yangını aktif. Diğer yangın Karabük'teydi. Üçüncü yangın İzmir -Yamanlar. İzmir'deki yangının enerjisi düştü. Yangınla ilgili şehri tedirgin edecek durum söz konusu değil. 2 uçak ve 11 helikopter müdahale etmeye devam ediyor. Muğla- Milas vardı onun da enerjisi düştü. Aydın Bozdoğan'lara geçeceğim. İzmir'de soğutma çalışmaları devam edecek. Olağanüstü meteorolojik durum olmadığı sürece olumsuz bir durum yok. Belli bir seviyenin üstündeki yangınları söylemiyorum. Bizim uluslararası çağrılık durumumuz yok ki. Başka ülkelerdeki yangınlar İzmir gibi servis edildi. Bu tür dezenformasyonlara kanılmamalı."
'15 Eylül'e kadar alarm durumu devam ediyor'
Bakan Yumaklı, orman yangınları çıkmaması için herkesten gerekli hassasiyeti göstermesini isteyerek, "Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor" dedi.