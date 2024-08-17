https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/bakan-kurumdan-orman-yanginlarinin-sonrasina-iliskin-aciklama-vatandaslarimiz--musterih-olsunlar-1086952838.html

Bakan Kurum'dan orman yangınlarının sonrasına ilişkin açıklama: 'Vatandaşlarımız müsterih olsunlar'

Bakan Kurum'dan orman yangınlarının sonrasına ilişkin açıklama: 'Vatandaşlarımız müsterih olsunlar'

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin çok sayıda noktasında çıkan orman yangınlarında yaşanan tahribata ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum bir açıklama yaptı... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T14:46+0300

2024-08-17T14:46+0300

2024-08-17T14:46+0300

türkiye

murat kurum

orman yangını

izmir

yangın

yangın söndürme

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de 72 noktada çıkan yangınların sonrasında hasar tespit çalışmalarının hızlıca gerçekleşeceğini açıkladı.Yangınla ilgili gelişmeleri Bakanlık olarak sahadan takip ettiklerini ifade eden Bakan Kurum şu açıklamayı yaptı:AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcak ve rüzgar uyarısının devam ettiğinin altını çizerek hatırlatmada bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/bakan-yumakli-izmir-yangini-icin-aciklama-yapti-buranin-enerjisi-dustu-1086948402.html

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murat kurum, orman yangını, izmir, yangın, yangın söndürme