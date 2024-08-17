Bakan Kurum'dan orman yangınlarının sonrasına ilişkin açıklama: 'Vatandaşlarımız müsterih olsunlar'
© AA / Mehmet Akif ParlakÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (ortada), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem konutların yapıldığı rezerv alanında açıklamada bulundu. Bakan Kurum'a, Gaziantep Valisi Kemal Çeber (solda) ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sağda) de eşlik etti.
© AA / Mehmet Akif Parlak
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Türkiye'nin çok sayıda noktasında çıkan orman yangınlarında yaşanan tahribata ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum bir açıklama yaptı. Yangınların kontrol altına alındığı noktalarda hasar tespit çalışmalarının başladığını söyleyen Kurum "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, hızlıca tespitleri yapacağız" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de 72 noktada çıkan yangınların sonrasında hasar tespit çalışmalarının hızlıca gerçekleşeceğini açıkladı.
Yangınla ilgili gelişmeleri Bakanlık olarak sahadan takip ettiklerini ifade eden Bakan Kurum şu açıklamayı yaptı:
"Bakanlık olarak, tüm ekiplerimizle sahadayız, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yangınların kontrol altına alındığı noktalarda hasar tespit çalışmalarımız başladı. Afetten evleri etkilenen vatandaşlarımız müsterih olsunlar, hızlıca tespitleri yapacağız, yaraları süratle saracağız. Dün nasıl yangınlarda, sellerde, depremlerde kardeşlerimizin yanında olduysak, yine milletimizin her anında, hep yanında olacağız."
AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıcak ve rüzgar uyarısının devam ettiğinin altını çizerek hatırlatmada bulundu:
"Aşırı sıcaklar, ufak bir ihmalsizlik yeni yangınlara da sebebiyet verebilir. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda çok duyarlı olmalarını rica ediyorum."