https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/afad-son-1-haftada-131-yangin-cikti-binlerce-kisi-tahliye-edildi--1086949180.html

AFAD: Son 1 haftada 131 yangın çıktı, binlerce kişi tahliye edildi

AFAD: Son 1 haftada 131 yangın çıktı, binlerce kişi tahliye edildi

Sputnik Türkiye

AFAD, son bir haftada ülke genelinde 131 yangın çıktığını ve 4 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı. 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T11:04+0300

2024-08-17T11:04+0300

2024-08-17T11:04+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

yangın

yangın söndürme

yangın helikopteri

yangın alarmı

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AFAD, son dönemlerde sürekli olarak çıkan yangınlar hakkında açıklama yaptı. İzmir'deki yangına müdahale sürerken AFAD, son dönemde 4 binden fazla kişinin yangın dolayısıyla tahliye edildiğini ve 131 defa yangın çıktığını açıkladı.AFAD, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/bakan-yumakli-izmir-yangini-icin-aciklama-yapti-buranin-enerjisi-dustu-1086948402.html

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Sputnik Türkiye

afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı