AFAD: Son 1 haftada 131 yangın çıktı, binlerce kişi tahliye edildi
© AA / Berkan Çetinİzmir'de yangın
© AA / Berkan Çetin
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AFAD, son bir haftada ülke genelinde 131 yangın çıktığını ve 4 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
AFAD, son dönemlerde sürekli olarak çıkan yangınlar hakkında açıklama yaptı. İzmir'deki yangına müdahale sürerken AFAD, son dönemde 4 binden fazla kişinin yangın dolayısıyla tahliye edildiğini ve 131 defa yangın çıktığını açıkladı.
AFAD, sosyal medya hesabından şunları yazdı:
Son bir haftada, ülke genelinde 131 zirai alan ve orman yangını meydana gelmiştir. Meydana gelen yangınlara, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilgili kurumlarımız ilk andan itibaren havadan ve karadan müdahale etmiştir.
Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde zarar tespit çalışmaları ilgili ilgili faaliyetler Afet Grubu tarafından süratle yapılmaktadır.
Olası can kayıplarının önüne geçmek için yangınlara yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımız, güvenli alanlara tahliye edilmektedir.
Bu kapsamda İzmir'de 1.430, Manisa'da 1.475, Bolu'da 516, Aydın'da 550 kişi güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir.
Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.