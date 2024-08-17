https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/abd-savunma-bakani-austin-iranin-olasi-saldiri-planlarini-izlemeye-devam-ediyoruz-1086944387.html

ABD Savunma Bakanı Austin: İran'ın olası saldırı planlarını izlemeye devam ediyoruz

ABD Savunma Bakanı Austin: İran'ın olası saldırı planlarını izlemeye devam ediyoruz

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Austin ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın telefonda görüştüğü duyuruldu. 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T00:50+0300

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israil- filistin çatışması

abd

abd savunma bakanlığı (pentagon)

abd savunma bakanlığı

lloyd austin

israil

israil-filistin

yoav gallant

iran

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ortadoğu'da artan gerilime işaret ederek, "İran'ın olası saldırı planlarını izlemeye devam ediyoruz" dedi.Görüşmede, Austin ve Gallant'ın Ortadoğu'da artan gerilime ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.Açıklamada, ABD'li Bakan'ın "İran'ın olası saldırı planlarını izlemeye devam ediyoruz. İsrail'i ve kendi personelimizi korumak için bölgede iyi bir şekilde konuşlandık" ifadelerini kullandığı aktarıldı.Tarafların ayrıca, Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konularını da ele aldığı belirtildi.Austin, nükleer yakıtla çalışan ve F-35C savaş uçakları konuşlu USS Abraham Lincoln'ün Ortadoğu'da sorumlu olduğu alana gidişini hızlandırma talimatını verdiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/iran-abd-katardaki-ateskes-gorusmelerinde-arabulucu-degil-israilin-suc-ortagidir-1086943888.html

israil

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abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, lloyd austin, israil, israil-filistin, yoav gallant, iran