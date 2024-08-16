https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/yozgatin-sorgun-ilcesinde-bicakli-saldiri-1-olu-2-yarali-1086941208.html
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bıçaklı saldırı: 1 ölü 2 yaralı
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bıçaklı saldırı: 1 ölü 2 yaralı
Sputnik Türkiye
Geçen günlerde Eskişehir'de meydana gelen bıçaklı saldırı olayının bir benzeri de Yozgat'ta meydana geldi. 17 yaşındaki Z.Y. bilinmeyen bir nedenle Salih Paşa... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T21:14+0300
2024-08-16T21:14+0300
2024-08-16T21:59+0300
türkiye
bıçak
yaralama
eskişehir
yozgat
saldırı
bıçaklı saldırı
cinayet
suça sürüklenen çocuk
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 3 kişiden 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.Cami önünde 3 kişiyi bıçakladıYozgat'ın Sorgun ilçesinde Salih Paşa Camii önünde bıçaklı saldırı olayı meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki Z.Y., sohbet ettiği 14 yaşındaki Furkan Ünal ve E.G.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladı. Olay yerinden kaçan Z.Y.'yi yakalamak isteyen M.L. (61) de şüphelinin bıçak darbesine maruz kalarak yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde şüpheliyi yakaladı.14 yaşındaki çocuk vefat ettiSorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 14 yaşındaki Furkan Ünal, buradaki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük çocuk hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan katilin ise alkollü olduğu öğrenildi.Zanlı tutuklandıYozgat'ta 14 yaşındaki çocuğu öldürüp 2 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı. Sorgun ilçesinde dün gece meydana gelen bıçaklı saldırının ardından olay yerinden kaçan Z.E.Y. (17), emniyet güçlerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/eskisehir-saldirgani-arda-kucukyetime-insanlardan-nefret-etme-hastaligi-teshisi-kondu-1086876632.html
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Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bıçaklı saldırı: 1 ölü 2 yaralı
21:14 16.08.2024 (güncellendi: 21:59 16.08.2024)
Geçen günlerde Eskişehir'de meydana gelen bıçaklı saldırı olayının bir benzeri de Yozgat'ta meydana geldi. 17 yaşındaki Z.Y. bilinmeyen bir nedenle Salih Paşa Camii önünde 3 kişiyi bıçakladı. 14 yaşındaki Furkan Ünal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 3 kişiden 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Cami önünde 3 kişiyi bıçakladı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Salih Paşa Camii önünde bıçaklı saldırı olayı meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki Z.Y., sohbet ettiği 14 yaşındaki Furkan Ünal ve E.G.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladı. Olay yerinden kaçan Z.Y.'yi yakalamak isteyen M.L. (61) de şüphelinin bıçak darbesine maruz kalarak yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde şüpheliyi yakaladı.
14 yaşındaki çocuk vefat etti
Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 14 yaşındaki Furkan Ünal, buradaki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük çocuk hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan katilin ise alkollü olduğu öğrenildi.
Yozgat'ta 14 yaşındaki çocuğu öldürüp 2 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı.
Sorgun ilçesinde dün gece meydana gelen bıçaklı saldırının ardından olay yerinden kaçan Z.E.Y. (17), emniyet güçlerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.