Eskişehir saldırganı Arda Küçükyetim'e 'insanlardan nefret etme hastalığı' teşhisi kondu
13:48 15.08.2024 (güncellendi: 13:55 15.08.2024)
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER-AW266003Eskişehir'de oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına girerek bıçak ve balta ile saldırdığı 5 vatandaşı yaralayan 18 yaşındaki genç, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER-AW266003
Abone ol
Eskişehir'de elindeki bıçakla sokaktaki insanlara saldıran Arda Küçükyetim tutuklandı. İlk incelemelere göre 'Mizantropi' adı verilen ve 'insanlardan nefret etme hastalığı' olarak bilinen hastalığa sahip olduğu iddia edilen Küçükyetim'e dair doktor Aşkın "Özgüveni yok oluyor. Toplumdan kopuyor" değerlendirmesinde bulundu.
Eskişehir'de çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan Arda Küçükyetim tutuklandı.
'İnsanları sevmediğim için yaptım'
Sabah'ın haberine göre saldırgan Küçükyetim'in emniyetteki ilk sorgusunda, 'babasının kendisini dövdüğünü, evde uzun süre yalnız bırakıldığını, saldırıyı bir sosyal medya platformu üzerinden tanıştığı Doğu Avrupalı bir arkadaşıyla birlikte planladığını' ileri sürdüğü ve "İnsanları sevmediğim için ve ses getireceğinden dolayı bu eylemi yaptım" dediği iddia edildi.
Mizantropi nedir?
İfadesinde ayrıca insanlardan nefret ettiğini vurgulayan Arda Küçükyetim'in ilk incelemelere göre 'Mizantropi' adı verilen insanlardan nefret etme hastalığına sahip olduğu değerlendirildi.
A Haber yayınına katılan Prof. Dr. Rüstem Aşkın, konuyla ilgili açıklamalar yaptı.
Aşkın hastalığa ilişkin şunları söyledi:
"Bu olay üzerinden gidersek karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Gençler ya da çocuklar bilgisayar oyunlarına bağımlı oluyor. Bu sefer aile onları kurtarmak için sınırlar koyuyor. Olmuyor sertleşiyor. Bu süreçte de ciddi bir gerilim, kavga, dövüş, gereksiz cezalar, bazen yanlış uygulamalar ile karşılaşıyoruz. Bu aile içindeki huzuru bozuyor. Sonra aile de yaka silkiyor. Kimi ailelerin de bu işine geliyor. O kendi, biz kendi dünyamızda diyorlar. Gençler canlı cinayet izliyorum diyor. Ben bunu onlardan duyunca dehşete kapıldım. Nasıl oluyor, nasıl izliyor. Bunları saatlerce ve yıllar boyu... Ailenin de haberi yok. Kendisinin ifadesinden de öğrendiğim; İçime kapanık çekinden biriydim dışlanıyordum diyor. Bakın bu ilk çıkış. İçe kapanık olunca oyunlarla meşgul oluyor ve sosyalitesi düşüyor. Özgüveni yok oluyor. Toplumdan kopuyor."
'Çok sayıda yasadışı oyun var'
Doktor Aşkın ayrıca aileleri de oyunlar konusunda uyardı:
"Bu çocukların başlangıçta çoğu kuzu gibi sakin çocuklar. Ama oyun yüzünden evde zıtlaşmak, arkadaşlardan uzaklaşmak ile başınızı korkunç bir dünyaya sokuyorsunuz. Ve birçok yasa dışı oyunlar da var onlarla haşır neşir oluyorsunuz. Bakın Doğu Avrupa'dan biriyle tanışmış. Bu bağımlılık herhangi bir maddeden daha az tehlikeli değil. Ailenin baştan danışmanlık alması, uzmanlarla görüşmesi gerekiyor. İpin ucu kaçınca durum ailenin çocuktan nefret etmesine kadar gidiyor. Çocuk da kendisinden nefret ediyor. Evrensel olarak da her yerde nefret var."