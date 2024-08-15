Eskişehir saldırganı Arda Küçükyetim'e 'insanlardan nefret etme hastalığı' teşhisi kondu

Türkiye
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı açıkladı: Türkiye'de 'M çiçeği' hastalığı yüzünden kısıtlama kararı alınacak mı?
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
07:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Türkiye’de kayıt dışı çalışan kadın sayısı yüzde 34,4’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Trafik kazası anında ne yapmak gerekiyor?
12:05
82 dk
HABER MASASI
Tüm zamanların efsaneleşmiş olimpiyat sporcuları
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Koray Gültekin Bahar: Kobilerin finansmana erişimde ciddi sıkıntıları var
15:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Seçim zaferleriyle dolu 23 yıl: AK Parti'nin dünü ve bugünü
18:15
18 dk
ÖZEL HABER
Vergi cenneti kabusu: Kimler için kuruldu, bugün hangi isimler paralarını taşıyor
18:46
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
19:15
12 dk
SESLİ HABER
Olimpiyatlar bitti, skandallar bitmedi: Fransa ölümcül bakteriye maruz bıraktı
20:37
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
07:11
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Emeklilere ‘şezlong ve şemsiye’ müjdesi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz müzisyen Ali Deniz Kardelen
12:05
80 dk
HABER MASASI
Paris 2024 olimpiyatlarında göze çarpanlar.
13:30
35 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından Zalujnıy iddiası: İtaatsizlik yaptı
14:09
3 dk
SESLİ HABER
50 yıldır işe bisikletiyle gidiyor
14:19
2 dk
SESLİ HABER
Döviz ile satış faturası ağır oldu: 4 milyon 654 bin lira ceza
14:27
1 dk
SESLİ HABER
Teröre verilen ilk şehit Süleyman Aydın, mezarı başında anıldı
14:32
1 dk
SESLİ HABER
Naci Görür, İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçesini açıkladı
14:41
2 dk
SESLİ HABER
ABD’de Filistin destekçilerine yumuşak davranmakla eleştirilen rektör istifa etti
14:50
2 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
New York Times: Zafer Rusya'nın elinde
17:39
2 dk
SESLİ HABER
Real Madrid’in iki yıldızından Arda Güler’e övgü
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Astronotlar uzayda 'mahsur' kaldı: NASA henüz karar veremedi
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Trump’ın yardımcısından dikkat çeken açıklama: Dünyanın polisliğini bırakmalıyız
18:19
2 dk
SESLİ HABER
New York Times’dan ‘Hunter Biden’ iddiası
18:29
3 dk
SESLİ HABER
Annesi satılan yavru keçiyi sahiplenip evcilleştirdi
18:40
2 dk
SESLİ HABER
Parktaki kamelyaya kendini asarak yaşamına son verdi
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Kasksız sürücü ceza kesilince gülme krizine girdi
19:23
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/eskisehir-saldirgani-arda-kucukyetime-insanlardan-nefret-etme-hastaligi-teshisi-kondu-1086876632.html
Eskişehir saldırganı Arda Küçükyetim'e 'insanlardan nefret etme hastalığı' teşhisi kondu
Eskişehir saldırganı Arda Küçükyetim'e 'insanlardan nefret etme hastalığı' teşhisi kondu
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de elindeki bıçakla sokaktaki insanlara saldıran Arda Küçükyetim tutuklandı. İlk incelemelere göre 'Mizantropi' adı verilen ve 'insanlardan nefret... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T13:48+0300
2024-08-15T13:55+0300
yaşam
arda küçükyetim
oyun
oyun
bilgisayar
eskişehir
saldırı
bıçaklı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0d/1086809177_0:217:563:533_1920x0_80_0_0_f4bcb0fbe682150181c20f346dae72ee.jpg
Eskişehir'de çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan Arda Küçükyetim tutuklandı.'İnsanları sevmediğim için yaptım'Sabah'ın haberine göre saldırgan Küçükyetim'in emniyetteki ilk sorgusunda, 'babasının kendisini dövdüğünü, evde uzun süre yalnız bırakıldığını, saldırıyı bir sosyal medya platformu üzerinden tanıştığı Doğu Avrupalı bir arkadaşıyla birlikte planladığını' ileri sürdüğü ve "İnsanları sevmediğim için ve ses getireceğinden dolayı bu eylemi yaptım" dediği iddia edildi.Mizantropi nedir?İfadesinde ayrıca insanlardan nefret ettiğini vurgulayan Arda Küçükyetim'in ilk incelemelere göre 'Mizantropi' adı verilen insanlardan nefret etme hastalığına sahip olduğu değerlendirildi.A Haber yayınına katılan Prof. Dr. Rüstem Aşkın, konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Aşkın hastalığa ilişkin şunları söyledi:'Çok sayıda yasadışı oyun var'Doktor Aşkın ayrıca aileleri de oyunlar konusunda uyardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/eskisehirdeki-saldirganin-yaraladigi-magdurlar-konustu-boyle-bir-seyi-anca-terorist-yapar-1086845558.html
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0d/1086809177_0:164:563:586_1920x0_80_0_0_777f6183caa511bae381a9fa0981a1b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
arda küçükyetim video, arda küçükyetim ifade, arda küçükyetim canlı yayın, arda küçükyetim kimdir, eskişehir saldırı, eskişehir saldırı videosu,eskişehir çay bahçesi saldırı, arda k saldırı, arda k kimdir, arda küçükyetim kimdir, insanlardan nefret etme, insanlardan nefret etme hastalığı, mizantropi nedir, arda küçükyetim manifestosu, arda küçükyetim ailesi, arda küçükyetim video, arda küçükyetim facebook, arda küçükyetim ifade, arda küçükyetim babası
arda küçükyetim video, arda küçükyetim ifade, arda küçükyetim canlı yayın, arda küçükyetim kimdir, eskişehir saldırı, eskişehir saldırı videosu,eskişehir çay bahçesi saldırı, arda k saldırı, arda k kimdir, arda küçükyetim kimdir, insanlardan nefret etme, insanlardan nefret etme hastalığı, mizantropi nedir, arda küçükyetim manifestosu, arda küçükyetim ailesi, arda küçükyetim video, arda küçükyetim facebook, arda küçükyetim ifade, arda küçükyetim babası

Eskişehir saldırganı Arda Küçükyetim'e 'insanlardan nefret etme hastalığı' teşhisi kondu

13:48 15.08.2024 (güncellendi: 13:55 15.08.2024)
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER-AW266003Eskişehir'de oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına girerek bıçak ve balta ile saldırdığı 5 vatandaşı yaralayan 18 yaşındaki genç, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir'de oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına girerek bıçak ve balta ile saldırdığı 5 vatandaşı yaralayan 18 yaşındaki genç, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER-AW266003
Abone ol
Eskişehir'de elindeki bıçakla sokaktaki insanlara saldıran Arda Küçükyetim tutuklandı. İlk incelemelere göre 'Mizantropi' adı verilen ve 'insanlardan nefret etme hastalığı' olarak bilinen hastalığa sahip olduğu iddia edilen Küçükyetim'e dair doktor Aşkın "Özgüveni yok oluyor. Toplumdan kopuyor" değerlendirmesinde bulundu.
Eskişehir'de çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan Arda Küçükyetim tutuklandı.

'İnsanları sevmediğim için yaptım'

Sabah'ın haberine göre saldırgan Küçükyetim'in emniyetteki ilk sorgusunda, 'babasının kendisini dövdüğünü, evde uzun süre yalnız bırakıldığını, saldırıyı bir sosyal medya platformu üzerinden tanıştığı Doğu Avrupalı bir arkadaşıyla birlikte planladığını' ileri sürdüğü ve "İnsanları sevmediğim için ve ses getireceğinden dolayı bu eylemi yaptım" dediği iddia edildi.

Mizantropi nedir?

İfadesinde ayrıca insanlardan nefret ettiğini vurgulayan Arda Küçükyetim'in ilk incelemelere göre 'Mizantropi' adı verilen insanlardan nefret etme hastalığına sahip olduğu değerlendirildi.
A Haber yayınına katılan Prof. Dr. Rüstem Aşkın, konuyla ilgili açıklamalar yaptı.
Aşkın hastalığa ilişkin şunları söyledi:
"Bu olay üzerinden gidersek karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Gençler ya da çocuklar bilgisayar oyunlarına bağımlı oluyor. Bu sefer aile onları kurtarmak için sınırlar koyuyor. Olmuyor sertleşiyor. Bu süreçte de ciddi bir gerilim, kavga, dövüş, gereksiz cezalar, bazen yanlış uygulamalar ile karşılaşıyoruz. Bu aile içindeki huzuru bozuyor. Sonra aile de yaka silkiyor. Kimi ailelerin de bu işine geliyor. O kendi, biz kendi dünyamızda diyorlar. Gençler canlı cinayet izliyorum diyor. Ben bunu onlardan duyunca dehşete kapıldım. Nasıl oluyor, nasıl izliyor. Bunları saatlerce ve yıllar boyu... Ailenin de haberi yok. Kendisinin ifadesinden de öğrendiğim; İçime kapanık çekinden biriydim dışlanıyordum diyor. Bakın bu ilk çıkış. İçe kapanık olunca oyunlarla meşgul oluyor ve sosyalitesi düşüyor. Özgüveni yok oluyor. Toplumdan kopuyor."

'Çok sayıda yasadışı oyun var'

Doktor Aşkın ayrıca aileleri de oyunlar konusunda uyardı:
"Bu çocukların başlangıçta çoğu kuzu gibi sakin çocuklar. Ama oyun yüzünden evde zıtlaşmak, arkadaşlardan uzaklaşmak ile başınızı korkunç bir dünyaya sokuyorsunuz. Ve birçok yasa dışı oyunlar da var onlarla haşır neşir oluyorsunuz. Bakın Doğu Avrupa'dan biriyle tanışmış. Bu bağımlılık herhangi bir maddeden daha az tehlikeli değil. Ailenin baştan danışmanlık alması, uzmanlarla görüşmesi gerekiyor. İpin ucu kaçınca durum ailenin çocuktan nefret etmesine kadar gidiyor. Çocuk da kendisinden nefret ediyor. Evrensel olarak da her yerde nefret var."
Eskişehir'de oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına girerek bıçak ve balta ile saldırdığı 5 vatandaşı yaralayan 18 yaşındaki genç, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
TÜRKİYE
Eskişehir'deki saldırganın yaraladığı mağdurlar konuştu: 'Böyle bir şeyi ancak terörist yapar'
Dün, 17:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала