Eskişehir saldırganı Arda Küçükyetim'e 'insanlardan nefret etme hastalığı' teşhisi kondu

"Bu olay üzerinden gidersek karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Gençler ya da çocuklar bilgisayar oyunlarına bağımlı oluyor. Bu sefer aile onları kurtarmak için sınırlar koyuyor. Olmuyor sertleşiyor. Bu süreçte de ciddi bir gerilim, kavga, dövüş, gereksiz cezalar, bazen yanlış uygulamalar ile karşılaşıyoruz. Bu aile içindeki huzuru bozuyor. Sonra aile de yaka silkiyor. Kimi ailelerin de bu işine geliyor. O kendi, biz kendi dünyamızda diyorlar. Gençler canlı cinayet izliyorum diyor. Ben bunu onlardan duyunca dehşete kapıldım. Nasıl oluyor, nasıl izliyor. Bunları saatlerce ve yıllar boyu... Ailenin de haberi yok. Kendisinin ifadesinden de öğrendiğim; İçime kapanık çekinden biriydim dışlanıyordum diyor. Bakın bu ilk çıkış. İçe kapanık olunca oyunlarla meşgul oluyor ve sosyalitesi düşüyor. Özgüveni yok oluyor. Toplumdan kopuyor."