https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/yine-sallandi-afad-duyurdu-hatay---suriye-sinirinda-korkutan-deprem--1086923911.html

AFAD duyurdu: Hatay - Suriye sınırında peş peşe 2 deprem meydana geldi

AFAD duyurdu: Hatay - Suriye sınırında peş peşe 2 deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

AFAD Suriye'de art arda 2 ayrı depremin meydana geldiğini duyurdu. Suriye merkezli 5.2 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerden Hatay ile Osmaniye de etkilendi. 16.08.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

hatay

deprem

son depremler

afad

suriye

hama

hama

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AFAD, Suriye sınırındaki Hama kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremden Hatay'ın da etkilendiği duyuruldu. Hemen ardından yapılan açıklamada 2. bir sarsıntının meydana geldiği, 4.2 büyüklüğündeki depremin Türkiye'den de hissedildiği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/izmirde-yangin-buyuyor-butun-sehir-dumana-teslim-oldu-goz-gozu-gormuyor-1086917191.html

türkiye

hatay

suriye

hama

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