https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/yine-sallandi-afad-duyurdu-hatay---suriye-sinirinda-korkutan-deprem--1086923911.html
AFAD duyurdu: Hatay - Suriye sınırında peş peşe 2 deprem meydana geldi
AFAD duyurdu: Hatay - Suriye sınırında peş peşe 2 deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
AFAD Suriye'de art arda 2 ayrı depremin meydana geldiğini duyurdu. Suriye merkezli 5.2 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerden Hatay ile Osmaniye de etkilendi. 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T13:31+0300
2024-08-16T13:31+0300
2024-08-16T13:43+0300
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son depremler
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hama
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AFAD, Suriye sınırındaki Hama kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremden Hatay'ın da etkilendiği duyuruldu. Hemen ardından yapılan açıklamada 2. bir sarsıntının meydana geldiği, 4.2 büyüklüğündeki depremin Türkiye'den de hissedildiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/izmirde-yangin-buyuyor-butun-sehir-dumana-teslim-oldu-goz-gozu-gormuyor-1086917191.html
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son depremler, hatay deprem, suriye deprem
son depremler, hatay deprem, suriye deprem
AFAD duyurdu: Hatay - Suriye sınırında peş peşe 2 deprem meydana geldi
13:31 16.08.2024 (güncellendi: 13:43 16.08.2024)
AFAD Suriye'de art arda 2 ayrı depremin meydana geldiğini duyurdu. Suriye merkezli 5.2 ve 4.2 büyüklüğündeki depremlerden Hatay ile Osmaniye de etkilendi.
AFAD, Suriye sınırındaki Hama kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremden Hatay'ın da etkilendiği duyuruldu.
Hemen ardından yapılan açıklamada 2. bir sarsıntının meydana geldiği, 4.2 büyüklüğündeki depremin Türkiye'den de hissedildiği aktarıldı.