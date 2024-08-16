https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/yil-sonu-enflasyon-beklentisi-yukseldi-1086919832.html

Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,95'ten 43,31'e yükseldi. Katılımcıların 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 28,71... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T11:42+0300

2024-08-16T11:42+0300

2024-08-16T11:43+0300

ekonomi

enflasyon

merkez bankası

kira

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/06/1065462721_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_30d8e69e9c1630348f5e380a41261c40.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.Buna göre, geçen ay yüzde 2,17 olan ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,55'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 42,95'den yüzde 43,31'e yükseldi.TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 30,02'den yüzde 28,71'e, 24 ay sonrası için yüzde 19,32'den yüzde 19,30'a geriledi.Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,3667'den 37,2760'a düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,5175'den 42,0348'e çıktı.Bir önceki anket döneminde 27,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25,5 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 25,7 milyar dolara geriledi.Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'de sabit kalırken, gelecek yıl için ise yüzde 3,5'e düştü.TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 48,10'a düştü.12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 34,57'den yüzde 33,30'a geriledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/haziran-ayi-kira-artis-orani-ne-kadar-1084452443.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yıl sonu enflasyon beklentisi, yıl sonu enflasyon beklentisi 2024, enflasyon beklentisi