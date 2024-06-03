https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/haziran-ayi-kira-artis-orani-ne-kadar-1084452443.html

Haziran ayı kira artış oranı ne kadar?

Haziran ayı kira artış oranı ne kadar?

Sputnik Türkiye

Haziran ayı kira artış oranı, mayıs ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Peki, haziran ayı kira artış oranı ne kadar? 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T10:20+0300

2024-06-03T10:20+0300

2024-06-03T10:20+0300

ekonomi

kira

kira bedeli

enflasyon

hiper enflasyon

konut

yüzde 25 sınırı

türkiye

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte haziran ayı kira artış oranı belli oldu.Haziran ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından geçtiğimiz yıllarda getirilen yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sürmesi nedeniyle, haziran ayında yapılacak artış oranı da kısıtlanmış oldu. Haziran ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? NTV'nin haberine göre normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.Konut kiralarında yüzde 25’lik tavan zam uygulaması bir ay daha Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor. İşyeri kiraları 12 aylık TÜFE rakamlarına göre yapılacak.İşyerlerinde kira sınırlaması yokİşyerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Haziran ayı kira artış oranı yüzde 62,51 olarak belirlendi.Böylece kira kontrat süresi haziran ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 62,51 olarak uygulayacak.Kira artış oranı nasıl hesaplanır?Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TLKira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2024Girdiğiniz Artış Oranı: %25Kira Artış Tutarı: 5 bin TLAylık Yeni Kira Tutarı: 25 bin TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/mayis-ayi-enflasyonu-aciklandi-1084450137.html

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