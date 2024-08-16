https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/universite-egitimi-icin-bobregini-satmak-istedi-iddiasina-dmmden-yalanlama-1086933567.html

Üniversite eğitimi için böbreğini satmak istedi iddiasına DMM'den yalanlama

Üniversite eğitimi için böbreğini satmak istedi iddiasına DMM'den yalanlama

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bir üniversite öğrencisi, CİMER'e başvurup, eğitimini devam ettirebilmesi için... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T16:39+0300

2024-08-16T16:39+0300

2024-08-16T16:39+0300

türkiye

üniversite

dezenformasyonla mücadele merkezi

iletişim başkanlığı

fahrettin altun

eğitim

cimer

cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada 'eğitim için böbreğini satmak istedi' haberlerinin manipülasyon niteliği taşıdığını açıkladı.'Finansal açıdan herhangi bir sıkıntı yaşamıyor'DMM açıklamasında, şunlar kaydedildi: "İlgili birimler tarafından yapılan araştırma sonucu, bahse konu şahsın İstanbul'da bir vakıf üniversitesinde tam burslu öğrenci olduğu, bir kamu görevlisi ile ev arkadaşlığı yaptığı ve tatil dönemlerinde boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla çalıştığı tespit edilmiştir. Şahsın aile fertleri, çocuklarını maddi olarak desteklediklerini, finansal açıdan herhangi bir sıkıntı yaşatmadıklarını beyan etmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/dmm-acikladi-bahse-konu-goruntuler-2021-yilina-aittir-1085420969.html

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