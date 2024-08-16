https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/universite-egitimi-icin-bobregini-satmak-istedi-iddiasina-dmmden-yalanlama-1086933567.html
Üniversite eğitimi için böbreğini satmak istedi iddiasına DMM'den yalanlama
Üniversite eğitimi için böbreğini satmak istedi iddiasına DMM'den yalanlama
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bir üniversite öğrencisi, CİMER'e başvurup, eğitimini devam ettirebilmesi için... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T16:39+0300
2024-08-16T16:39+0300
2024-08-16T16:39+0300
türkiye
üniversite
dezenformasyonla mücadele merkezi
iletişim başkanlığı
fahrettin altun
eğitim
cimer
cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada 'eğitim için böbreğini satmak istedi' haberlerinin manipülasyon niteliği taşıdığını açıkladı.'Finansal açıdan herhangi bir sıkıntı yaşamıyor'DMM açıklamasında, şunlar kaydedildi: "İlgili birimler tarafından yapılan araştırma sonucu, bahse konu şahsın İstanbul'da bir vakıf üniversitesinde tam burslu öğrenci olduğu, bir kamu görevlisi ile ev arkadaşlığı yaptığı ve tatil dönemlerinde boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla çalıştığı tespit edilmiştir. Şahsın aile fertleri, çocuklarını maddi olarak desteklediklerini, finansal açıdan herhangi bir sıkıntı yaşatmadıklarını beyan etmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/dmm-acikladi-bahse-konu-goruntuler-2021-yilina-aittir-1085420969.html
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dezenformasyon ile mücadele merkezi, dmm, cimer, cimer şikayet, cimer böbrek satan genç, cimer başvuru, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı,
dezenformasyon ile mücadele merkezi, dmm, cimer, cimer şikayet, cimer böbrek satan genç, cimer başvuru, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı,
Üniversite eğitimi için böbreğini satmak istedi iddiasına DMM'den yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bir üniversite öğrencisi, CİMER'e başvurup, eğitimini devam ettirebilmesi için böbreğini satmak istediğini söylüyor" haberleri sonrası açıklama yaptı. Olayın doğru olmadığını açıkladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada 'eğitim için böbreğini satmak istedi' haberlerinin manipülasyon niteliği taşıdığını açıkladı.
'Finansal açıdan herhangi bir sıkıntı yaşamıyor'
DMM açıklamasında, şunlar kaydedildi: "İlgili birimler tarafından yapılan araştırma sonucu, bahse konu şahsın İstanbul'da bir vakıf üniversitesinde tam burslu öğrenci olduğu, bir kamu görevlisi ile ev arkadaşlığı yaptığı ve tatil dönemlerinde boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla çalıştığı tespit edilmiştir. Şahsın aile fertleri, çocuklarını maddi olarak desteklediklerini, finansal açıdan herhangi bir sıkıntı yaşatmadıklarını beyan etmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz."