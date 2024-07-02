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Kabine'de görev değişimi: Özhaseki yerine atanan isim belli oldu, Bakan Koca yerine Memişoğlu atandı
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DMM açıkladı: Bahse konu görüntüler 2021 yılına aittir
DMM açıkladı: Bahse konu görüntüler 2021 yılına aittir
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesaplarından, 'Suriyeli bir sığınmacı savaş başlasın dedi' başlığıyla paylaşılan görüntülerin 2021 yılına ait... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülere ilişkin açıklamada bulundu. Görüntülerin eski bir tarihe ait olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
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DMM açıkladı: Bahse konu görüntüler 2021 yılına aittir

00:40 02.07.2024
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© AA
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesaplarından, 'Suriyeli bir sığınmacı savaş başlasın dedi' başlığıyla paylaşılan görüntülerin 2021 yılına ait olduğunu açıkladı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülere ilişkin açıklamada bulundu. Görüntülerin eski bir tarihe ait olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından, "Suriyeli bir sığınmacı savaş başlasın dedi" başlığıyla paylaşılan görüntüler provokasyon amaçlıdır. Bahse konu görüntüler 2021 yılına ait olup konuşmayı yapan M.M isimli yabancı uyruklu şahıs, emniyet güçleri tarafından 2021 yılında göz altına alınarak sınır dışı edilmiştir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik haber ve paylaşımlara itibar etmeyiniz."

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