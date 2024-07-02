https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/dmm-acikladi-bahse-konu-goruntuler-2021-yilina-aittir-1085420969.html
DMM açıkladı: Bahse konu görüntüler 2021 yılına aittir
DMM açıkladı: Bahse konu görüntüler 2021 yılına aittir
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesaplarından, 'Suriyeli bir sığınmacı savaş başlasın dedi' başlığıyla paylaşılan görüntülerin 2021 yılına ait... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T00:40+0300
2024-07-02T00:40+0300
2024-07-02T00:40+0300
türkiye
dezenformasyonla mücadele merkezi
suriye
türkiye
sosyal medya
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülere ilişkin açıklamada bulundu. Görüntülerin eski bir tarihe ait olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/bakan-tunc-turk-bayragimiza-yonelik-saldirilarda-bulunulmasiyla-ilgili-sorusturma-baslatilmistir-1085419082.html
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dezenformasyonla mücadele merkezi, suriye, türkiye, sosyal medya
dezenformasyonla mücadele merkezi, suriye, türkiye, sosyal medya
DMM açıkladı: Bahse konu görüntüler 2021 yılına aittir
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesaplarından, 'Suriyeli bir sığınmacı savaş başlasın dedi' başlığıyla paylaşılan görüntülerin 2021 yılına ait olduğunu açıkladı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülere ilişkin açıklamada bulundu. Görüntülerin eski bir tarihe ait olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarından, "Suriyeli bir sığınmacı savaş başlasın dedi" başlığıyla paylaşılan görüntüler provokasyon amaçlıdır. Bahse konu görüntüler 2021 yılına ait olup konuşmayı yapan M.M isimli yabancı uyruklu şahıs, emniyet güçleri tarafından 2021 yılında göz altına alınarak sınır dışı edilmiştir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik haber ve paylaşımlara itibar etmeyiniz."