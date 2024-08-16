Ukrayna'dan Kursk'a yeni saldırı: Seim Nehri üzerindeki köprü yıkıldı
seim nehri
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Ukrayna ordusu, sızma girişiminde bulunduğu Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.
Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nin Gluşkov semtine yeni bir saldırı düzenlediğini ve Seim Nehri üzerindeki köprünün yıkıldığını belirtti.
Telegram hesabından açıklama yapan Smirnov, "Ukrayna tarafından düzenlenen saldırı sonucunda, Gluşkov semtindeki Seim Nehri üzerinde bulunan karayolu köprüsü yıkıldı. Şu anda yerel yöneticilerle irtibat halindeyim" dedi.
Acil durum merkezinin çalışmalarına devam ettiğini anlatan Smirnov, yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni kararların açıklanacağını kaydetti.
Telegram hesabından açıklama yapan Smirnov, "Ukrayna tarafından düzenlenen saldırı sonucunda, Gluşkov semtindeki Seim Nehri üzerinde bulunan karayolu köprüsü yıkıldı. Şu anda yerel yöneticilerle irtibat halindeyim" dedi.
Acil durum merkezinin çalışmalarına devam ettiğini anlatan Smirnov, yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni kararların açıklanacağını kaydetti.
Ukrayna'nın Kursk saldırısı
6 Ağustos sabahı yaklaşık 1000 kişiden oluşan Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'nin Suca kentinin bir bölümünü ele geçirme girişiminde bulunmuştu.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.
Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda sivillerin de hayatını kaybettiğini, ayrıca askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde NATO ülkelerinin sağladığı ağır silah ve teçhizatı aktif olarak kullandığının altını çizmişti.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.
Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda sivillerin de hayatını kaybettiğini, ayrıca askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde NATO ülkelerinin sağladığı ağır silah ve teçhizatı aktif olarak kullandığının altını çizmişti.