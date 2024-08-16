https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/ugur-dundar-duyurdu-arena-programi-donuyor-1086927856.html
Uğur Dündar duyurdu: Arena programı dönüyor
Uğur Dündar duyurdu: Arena programı dönüyor
Sputnik Türkiye
Son yıllarda babalık davası ile gündeme gelen Uğur Dündar, tartışmalara konu olan Arena programının yeniden ekranlara döneceğini duyurdu. Bugün kaleme aldığı... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T14:55+0300
2024-08-16T14:55+0300
2024-08-16T14:59+0300
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gazeteci
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1992 yılında yayına başlayan ve çok izlenen haber programı 'Arena", gazeteci Uğur Dündar’ın sunumuyla ekranlara geri dönüyor.'Lütfen açar mısınız kapıyı?' demeye az kaldı'Köşe yazısında programı duyuran Uğur Dündar; “Yayınlandığı yıllar boyunca dolandırıcıların, tüyü bitmemiş yetim hakkını yiyen hırsızların, hortumcuların, vurguncuların, gıda teröristlerinin ve her türlü suç örgütlerinin korkulu rüyası olan efsane program ARENA’yı, ısrarlı talepleriniz üzerine ve soruşturmacı gazetecilik formatıyla yeniden ekrana getirme kararı aldık."Geçen yıl Uğur Dündar sosyal medya hesabından “Gerçeklerin er meydanı ARENA loading... Lütfen açar mısınız kapıyı demeye az kaldı!..” paylaşımı yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/muge-anli-canli-yayinda-simdi-soylemem-diyerek-anlatti-babasi-ugur-dundar-degil-baska-bir-unlu-1082903912.html
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Uğur Dündar duyurdu: Arena programı dönüyor
14:55 16.08.2024 (güncellendi: 14:59 16.08.2024)
Son yıllarda babalık davası ile gündeme gelen Uğur Dündar, tartışmalara konu olan Arena programının yeniden ekranlara döneceğini duyurdu. Bugün kaleme aldığı köşe yazısında 'Efsane geri dönüyor' dedi.
1992 yılında yayına başlayan ve çok izlenen haber programı 'Arena", gazeteci Uğur Dündar’ın sunumuyla ekranlara geri dönüyor.
'Lütfen açar mısınız kapıyı?' demeye az kaldı'
Köşe yazısında programı duyuran Uğur Dündar; “Yayınlandığı yıllar boyunca dolandırıcıların, tüyü bitmemiş yetim hakkını yiyen hırsızların, hortumcuların, vurguncuların, gıda teröristlerinin ve her türlü suç örgütlerinin korkulu rüyası olan efsane program ARENA’yı, ısrarlı talepleriniz üzerine ve soruşturmacı gazetecilik formatıyla yeniden ekrana getirme kararı aldık."
Geçen yıl Uğur Dündar sosyal medya hesabından “Gerçeklerin er meydanı ARENA loading... Lütfen açar mısınız kapıyı demeye az kaldı!..” paylaşımı yapmıştı.