https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/ugur-dundar-duyurdu-arena-programi-donuyor-1086927856.html

Uğur Dündar duyurdu: Arena programı dönüyor

Uğur Dündar duyurdu: Arena programı dönüyor

Sputnik Türkiye

Son yıllarda babalık davası ile gündeme gelen Uğur Dündar, tartışmalara konu olan Arena programının yeniden ekranlara döneceğini duyurdu. Bugün kaleme aldığı... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T14:55+0300

2024-08-16T14:55+0300

2024-08-16T14:59+0300

türkiye

uğur dündar

arena

program

televizyon

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

gazeteci

sosyal medya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101826/27/1018262750_1:0:1137:639_1920x0_80_0_0_d1fc635c1328485e1c515f7a3a16acc9.jpg

1992 yılında yayına başlayan ve çok izlenen haber programı 'Arena", gazeteci Uğur Dündar’ın sunumuyla ekranlara geri dönüyor.'Lütfen açar mısınız kapıyı?' demeye az kaldı'Köşe yazısında programı duyuran Uğur Dündar; “Yayınlandığı yıllar boyunca dolandırıcıların, tüyü bitmemiş yetim hakkını yiyen hırsızların, hortumcuların, vurguncuların, gıda teröristlerinin ve her türlü suç örgütlerinin korkulu rüyası olan efsane program ARENA’yı, ısrarlı talepleriniz üzerine ve soruşturmacı gazetecilik formatıyla yeniden ekrana getirme kararı aldık."Geçen yıl Uğur Dündar sosyal medya hesabından “Gerçeklerin er meydanı ARENA loading... Lütfen açar mısınız kapıyı demeye az kaldı!..” paylaşımı yapmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/muge-anli-canli-yayinda-simdi-soylemem-diyerek-anlatti-babasi-ugur-dundar-degil-baska-bir-unlu-1082903912.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arena programı ne zaman, arena programı saat kaçta, uğur dündar babalık davası, uğur dündar arena, uğur dündar öldü mü, uğur dündar hangi kanalda,