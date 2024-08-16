https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/turkiye-genelinde-sicakliklar-yukseliyor-valilikler-ve-meteorolojiden-pes-pese-uyarilar-geldi-1086942808.html

Türkiye genelinde sıcaklıklar yükseliyor: Valilikler ve meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi

Türkiye genelinde sıcaklıklar yükseliyor: Valilikler ve meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde hava sıcakları artmaya devam ediyor. Artan sıcak havaya bağlı olarak pek çok ilin valiliğinden ve bölgede bulunan meteoroloji bölge... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T22:59+0300

2024-08-16T22:59+0300

2024-08-16T23:08+0300

türkiye

antalya

kocaeli

van

eskişehir

elazığ

diyarbakır

batman

mardin

şırnak

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Antalya'da hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece civarında artması bekleniyor.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, pazar gününden itibaren sahil kesimlerinde mevsim normallerinde seyretmesi tahmin edilen hava sıcaklığı, iç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkacak.Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ve 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.Kocaeli'de pazar günü uyarısıKocaeli Valiliği, pazar gününden itibaren artış gösterecek sıcaklıklar konusunda vatandaşları uyardı.Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri doğrultusunda, bölgede mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 18 Ağustos Pazar gününden itibaren artış göstereceğini duyurdu. Açıklamada, sıcaklıkların 22 Ağustos Perşembe Günü'ne kadar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkacağının tahmin edildiği ifade edilerek, "Önümüzdeki günlerde Kocaeli'de beklenen en yüksek sıcaklıkların 32-35 derece aralıklarında olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.‘Sıcaklar yükselecek ‘Van Valiliği, ülkemizin iç, kuzey ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların yükseleceğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin 4 ilâ 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ilâ 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” denildi.Eskişehir için de sıcak hava uyarısı yapıldıEskişehir’de ve çevre illerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 18 Ağustos Pazar gününden itibaren artmaya başlayacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 7 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Yükselen hava sıcaklıklarının 18 Ağustos Pazar günü başlayıp 22 Ağustos Perşembe gününe kadar süreceği belirtiliyor. Belirtilen süre boyunca en yüksek hava sıcaklıklarının; Eskişehir’de 33 ila 36, Bursa’da 34 ila 36, Kütahya’da 32 ila 36 ve Bilecik’te 33 ila 36 derece arasında olması bekleniyor.Güneş çarpmasına karşı dikkatÖte yandan meteoroloji tarafından, vatandaşların güneş çarpması riskine karşı tedbirli olması konusunda uyarı yapıldı. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11:00 ile 16:00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli olmaları belirtildi.Elazığ’a ‘sıcak hava’ uyarısıMeteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ'da önümüzdeki hafta pazartesinden perşembeye kadar hava sıcaklığının 3 ila 6 derece arasında artacağı bildirildi.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, ''Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının artarak 19 Ağustostan 22 Ağustosa kadar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerine çıkması beklenmektedir. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.6 il için sıcak artışı uyarısıMeteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü; Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Siirt ve Şanlıurfa’da hafta boyunca sıcak havanın mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğini bildirdi.Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren artarak, hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiği belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Önümüzdeki günlerde bazı il ve ilçe merkezlerimizde beklenen en yüksek sıcaklıkların aralıklarında olacağı tahmin edildi:Açıklamada ayrıca şu uyarı yapıldı:

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