https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/trabzonspor-ve-basaksehir-maclarinin-ardindan-uefa-ulke-puani-guncellendi-turkiye-kacinci-sirada-1086908892.html

Trabzonspor ve Başakşehir maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

Trabzonspor ve Başakşehir maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe’nin Lille ile berabere kalmasının ardından UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi. Avrupa kupalarında mücadele eden Trabzonspor ve Başakşehir'in... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T08:09+0300

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2023-2024 sezonunu 9. sırada tamamlayan Türkiye, yeni sezonun başlamasıyla UEFA listesinde bir basamak gerileyerek 10. sıraya düştü. Çek Cumhuriyeti, bu sezon Avrupa kupalarına 5 takımla katılarak aldığı 2.800 puanlık katkıyla Türkiye'nin önüne geçmeyi başardı. Türkiye ise Başakşehir, Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin aldığı sonuçlarla ülke puanına 1.700 puanlık bir artış sağladı, ancak bu yükseliş Çek Cumhuriyeti'ni geçmeye yetmedi.Güncel UEFA ülke puanı sıralamasıTürkiye, topladığı 35 bin 300 puanla 10. sırada yer alırken, Çek Cumhuriyeti 36.350 puanla 9. sıraya yükseldi. Listenin zirvesinde ise 89 bin 160 puanla İngiltere bulunuyor. Sıralama, Avrupa’ya gidecek takım sayısını ve eleme turlarını doğrudan etkilediği için büyük önem taşıyor. İşte güncel sıralama:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/trabzonspor-teknik-direktoru-abdullah-avci-telefonum-sosyal-medyaya-servis-edilmis-vaziyette-1086901918.html

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