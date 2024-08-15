https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/trabzonspor-teknik-direktoru-abdullah-avci-telefonum-sosyal-medyaya-servis-edilmis-vaziyette-1086901918.html
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Telefonum sosyal medyaya servis edilmiş vaziyette
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Telefonum sosyal medyaya servis edilmiş vaziyette
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi’nden elenen Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı Rapid Wien maçının ardından yaptığı açıklamada telefon numarasının sosyal medyadan... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T22:11+0300
2024-08-15T22:11+0300
2024-08-15T22:11+0300
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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor, Avusturya deplasmanında Rapid Wien'e 2-0 mağlup oldu.Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.Maçın ardından basına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı telefon numarasının sosyal medyadan paylaşıldığını açıklayarak "Rica ediyorum, telefonumu rahat bıraksınlar" dedi. NTV'nin haberine göre Avcı şunları ifade etti:Avcı istifa edip etmeyeceği sorusuna ise "Bu koltuklarda oturuyorsan, bu tür şeylerle her zaman karşılaşırsın. Herkes çok çabuk hedefine ulaşamıyor. Trabzonspor inatçıdır, vazgeçmez. Düştü gibi gösteriyorlar öyle değildir. Bunu yakın zamanda herkes görecek" cevabını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/trabzonspor-uefa-avrupa-ligine-veda-etti--1086900632.html
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Telefonum sosyal medyaya servis edilmiş vaziyette
UEFA Avrupa Ligi’nden elenen Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı Rapid Wien maçının ardından yaptığı açıklamada telefon numarasının sosyal medyadan paylaşıldığını söyledi ve "Rica ediyorum, telefonumu rahat bıraksınlar. Empati yapıp benim yerime kendinizi koyarsanız, bunu daha iyi anlarsınız" dedi.
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor, Avusturya deplasmanında Rapid Wien'e 2-0 mağlup oldu.
Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.
Maçın ardından basına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı telefon numarasının sosyal medyadan paylaşıldığını açıklayarak "Rica ediyorum, telefonumu rahat bıraksınlar" dedi. NTV'nin haberine göre
Avcı şunları ifade etti:
"Şimdi ligdeki maça en iyi şekilde hazırlanmayı düşünüyoruz. Büyük bir camiada çalışıyorum. Bu camiayı çok iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Telefonum sosyal medyaya servis edilmiş vaziyette. Organize bir kötülük. İyi değiliz ama benim ailem ve çocuklarım var. Vazgeçmeden bu takımın iyi olacağını da biliyorum. Rica ediyorum, telefonumu rahat bıraksınlar. Empati yapıp benim yerime kendinizi koyarsanız, bunu daha iyi anlarsınız."
Avcı istifa edip etmeyeceği sorusuna ise "Bu koltuklarda oturuyorsan, bu tür şeylerle her zaman karşılaşırsın. Herkes çok çabuk hedefine ulaşamıyor. Trabzonspor inatçıdır, vazgeçmez. Düştü gibi gösteriyorlar öyle değildir. Bunu yakın zamanda herkes görecek" cevabını verdi.