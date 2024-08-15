Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Telefonum sosyal medyaya servis edilmiş vaziyette

"Şimdi ligdeki maça en iyi şekilde hazırlanmayı düşünüyoruz. Büyük bir camiada çalışıyorum. Bu camiayı çok iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Telefonum sosyal medyaya servis edilmiş vaziyette. Organize bir kötülük. İyi değiliz ama benim ailem ve çocuklarım var. Vazgeçmeden bu takımın iyi olacağını da biliyorum. Rica ediyorum, telefonumu rahat bıraksınlar. Empati yapıp benim yerime kendinizi koyarsanız, bunu daha iyi anlarsınız."