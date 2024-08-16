https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/atama-resmi-gazetede-yayinlanmisti-yeni-jandarma-genel-komutani-orgeneral-ali-cardakci-kimdir-1086909880.html
Atama Resmi Gazete'de yayınlanmıştı: Yeni Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı kimdir?
Atama Resmi Gazete'de yayınlanmıştı: Yeni Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı kimdir?
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nda önemli bir değişiklik yapıldı. Mevcut Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T08:23+0300
2024-08-16T08:23+0300
2024-08-16T08:26+0300
türkiye
ali çardakçı
arif çetin
jandarma genel komutanı orgeneral arif çetin
kara harp okulu
biyografi
atama
resmî gazete
resmi gazete
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086909928_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_cb2450dee77b2992a76876736de19695.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları, Resmi Gazete'de duyuruldu. Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı'nda kritik bir değişiklik gerçekleştirildi. Mevcut Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, yaş haddinden dolayı emekliye sevk edilirken, yerine Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı atandı. Bu atama, Jandarma teşkilatında son yılların en önemli görev değişikliklerinden biri olarak öne çıkıyor.Ali Çardakçı kimdir?Orgeneral Ali Çardakçı, Kara Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra, kariyerinde hızla yükselerek çeşitli önemli görevlerde bulundu. 2010 yılında Tuğgeneral, 2014 yılında Tümgeneral ve 2017 yılında Korgeneral rütbesine terfi eden Çardakçı, son olarak Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Çardakçı, özellikle Tunceli ve Kastamonu'daki bölge komutanlıklarında gösterdiği başarılarla tanınıyor.Ali Çardakçı, 01 Eylül 2024 tarihinden itibaren Jandarma Genel Komutanı olarak görevine başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/jandarma-ve-emniyet-kararnameleri-resmi-gazetede-yayimlandi-1086905591.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086909928_81:0:1521:1080_1920x0_80_0_0_4500ccd222aca08b30eb3b7a3f69832b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ali çardakçı, ali çardakçı kimdir, ali çardakçı nereli, ali çardakçı kim, ali çardakçı yaşı, ali çardakçı rütbesi, ali çardakçı kaç yaşında, mahmut demirtaş, resmi gazete, arif çetin, ahmet hacımüftüoğlu, erol ayyıldız, jandarma genel komutanı, emniyet müdürleri kararnamesi, mahmut demirtaş kimdir, ali çardakçı kimdir, emniyet genel müdürü, ilker arslan emniyet müdürü, bursa valisi, emniyet kararname, emniyet genel müdürlüğ, üjandarma, jandarma atamaları, kararnameali cardakci, jandarma atamaları 2024jandarma general atamaları 2024resmi gazete atamalar, jandarma genel komutanlığı, resmi gazete jandarma atamaları, orgeneral ali çardakçı, il emniyet müdürleri kararnamesi, kararname emniyet
ali çardakçı, ali çardakçı kimdir, ali çardakçı nereli, ali çardakçı kim, ali çardakçı yaşı, ali çardakçı rütbesi, ali çardakçı kaç yaşında, mahmut demirtaş, resmi gazete, arif çetin, ahmet hacımüftüoğlu, erol ayyıldız, jandarma genel komutanı, emniyet müdürleri kararnamesi, mahmut demirtaş kimdir, ali çardakçı kimdir, emniyet genel müdürü, ilker arslan emniyet müdürü, bursa valisi, emniyet kararname, emniyet genel müdürlüğ, üjandarma, jandarma atamaları, kararnameali cardakci, jandarma atamaları 2024jandarma general atamaları 2024resmi gazete atamalar, jandarma genel komutanlığı, resmi gazete jandarma atamaları, orgeneral ali çardakçı, il emniyet müdürleri kararnamesi, kararname emniyet
Atama Resmi Gazete'de yayınlanmıştı: Yeni Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı kimdir?
08:23 16.08.2024 (güncellendi: 08:26 16.08.2024)
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nda önemli bir değişiklik yapıldı. Mevcut Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilirken, yerine Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı atandı. Peki, Ali Çardakçı kimdir, nereli?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları, Resmi Gazete
'de duyuruldu. Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı
'nda kritik bir değişiklik gerçekleştirildi. Mevcut Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin,
yaş haddinden dolayı emekliye sevk edilirken, yerine Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı
atandı. Bu atama, Jandarma teşkilatında son yılların en önemli görev değişikliklerinden biri olarak öne çıkıyor.
Orgeneral Ali Çardakçı, Kara Harp Okulu
'ndan mezun olduktan sonra, kariyerinde hızla yükselerek çeşitli önemli görevlerde bulundu.
2010 yılında Tuğgeneral, 2014 yılında Tümgeneral ve 2017 yılında Korgeneral rütbesine terfi eden Çardakçı, son olarak Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Çardakçı, özellikle Tunceli ve Kastamonu'daki bölge komutanlıklarında gösterdiği başarılarla tanınıyor.
Ali Çardakçı, 01 Eylül 2024 tarihinden itibaren Jandarma Genel Komutanı olarak görevine başlayacak.