https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/atama-resmi-gazetede-yayinlanmisti-yeni-jandarma-genel-komutani-orgeneral-ali-cardakci-kimdir-1086909880.html

Atama Resmi Gazete'de yayınlanmıştı: Yeni Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı kimdir?

Atama Resmi Gazete'de yayınlanmıştı: Yeni Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı kimdir?

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nda önemli bir değişiklik yapıldı. Mevcut Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T08:23+0300

2024-08-16T08:23+0300

2024-08-16T08:26+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları, Resmi Gazete'de duyuruldu. Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı'nda kritik bir değişiklik gerçekleştirildi. Mevcut Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, yaş haddinden dolayı emekliye sevk edilirken, yerine Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı atandı. Bu atama, Jandarma teşkilatında son yılların en önemli görev değişikliklerinden biri olarak öne çıkıyor.Ali Çardakçı kimdir?Orgeneral Ali Çardakçı, Kara Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra, kariyerinde hızla yükselerek çeşitli önemli görevlerde bulundu. 2010 yılında Tuğgeneral, 2014 yılında Tümgeneral ve 2017 yılında Korgeneral rütbesine terfi eden Çardakçı, son olarak Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Çardakçı, özellikle Tunceli ve Kastamonu'daki bölge komutanlıklarında gösterdiği başarılarla tanınıyor.Ali Çardakçı, 01 Eylül 2024 tarihinden itibaren Jandarma Genel Komutanı olarak görevine başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/jandarma-ve-emniyet-kararnameleri-resmi-gazetede-yayimlandi-1086905591.html

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