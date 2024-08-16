https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/suriyede-depremin-bilancosu-belli-oldu-1086936823.html
Suriye'de depremin bilançosu belli oldu
Suriye'de depremin bilançosu belli oldu
Sputnik Türkiye
Suriye'nin Hama bölgesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu açıklandı. Depremde panik yapan 12 kişi yere düşerek yaralandı. 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T18:30+0300
2024-08-16T18:30+0300
2024-08-16T18:30+0300
dünya
suriye
suriye hükümeti
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Suriye Hama bölgesine bağlı Salamiyah şehrinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. 12 kişi depremde yaralandı.Suriye'de saat 13.15'te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Salamiyah şehrinin 7 kilometre altında gerçekleşen deprem, 12 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Salamiyah Ulusal Hastanesi Direktörü Usame Malham yaptığı açıklamada, yaralananların kaçıştığı sırada yere düştüğü, 5 kişinin ise panik atak geçirdiğini açıkladı.Pazartesi gecesi ise Hama'nın 28 kilometre doğusunda 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 65 kişi yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/istanbulda-deprem-tehlikesi-bankalar-tasiniyor-mu-1086930437.html
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Suriye'de depremin bilançosu belli oldu
Suriye'nin Hama bölgesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu açıklandı. Depremde panik yapan 12 kişi yere düşerek yaralandı.
Suriye Hama bölgesine bağlı Salamiyah şehrinde 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. 12 kişi depremde yaralandı.
Suriye'de saat 13.15'te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Salamiyah şehrinin 7 kilometre altında gerçekleşen deprem, 12 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Salamiyah Ulusal Hastanesi Direktörü Usame Malham yaptığı açıklamada, yaralananların kaçıştığı sırada yere düştüğü, 5 kişinin ise panik atak geçirdiğini açıkladı.
Pazartesi gecesi ise Hama'nın 28 kilometre doğusunda 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 65 kişi yaralanmıştı.