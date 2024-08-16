https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/sifir-bir-dizisi-oyuncusunun-vuruldugu-anlar-ortaya-cikti--1086921003.html
'Sıfır Bir' dizisi oyuncusunun vurulduğu anlar ortaya çıktı
'Sıfır Bir' dizisi oyuncusunun vurulduğu anlar ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Adana'da 'Sıfır Bir' dizisiyle tanınan oyuncu Tümer Adakaner'in paça salonunda vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T11:57+0300
2024-08-16T11:57+0300
2024-08-16T11:57+0300
türkiye
adana sıfır bir
dizi
yerli
yerli oyuncu
silah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086920840_0:151:1984:1267_1920x0_80_0_0_9a8cef346c59c27ee50d46b9388f9476.png
Adana'nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre, dizi oyuncusu Tümer Adakaner’in (46) sahibi olduğu paça salonuna koşarak giren bir şüpheli, Adakaner’e çay içtiği esnada ateş etti. Sırt bölgesine kurşun isabet eden Adakaner, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir araçla hastaneye kaldırılan Adakaner’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.O anlar güvenlik kamerasına yansıdıOlay esnasında şapka takan mavi tişörtlü şüphelinin işletmeye girerek Adakaner'e ateş ettiği anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Adakaner'in vurulmasının ardından yere yığıldığı anlar yer aldı.Polisin olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/italyada-klima-savaslari-basladi-komsuna-yakalanirsan-ispiyonlanirsin-1086917005.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086920840_49:0:1937:1416_1920x0_80_0_0_7bf1465c45f80d275c34627afcfef448.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
adana sıfır bir, dizi, yerli, yerli oyuncu, silah
adana sıfır bir, dizi, yerli, yerli oyuncu, silah
'Sıfır Bir' dizisi oyuncusunun vurulduğu anlar ortaya çıktı
Adana'da 'Sıfır Bir' dizisiyle tanınan oyuncu Tümer Adakaner'in paça salonunda vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre, dizi oyuncusu Tümer Adakaner’in (46) sahibi olduğu paça salonuna koşarak giren bir şüpheli, Adakaner’e çay içtiği esnada ateş etti. Sırt bölgesine kurşun isabet eden Adakaner, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir araçla hastaneye kaldırılan Adakaner’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Olay esnasında şapka takan mavi tişörtlü şüphelinin işletmeye girerek Adakaner'e ateş ettiği anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Adakaner'in vurulmasının ardından yere yığıldığı anlar yer aldı.
Polisin olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.