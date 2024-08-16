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'Sıfır Bir' dizisi oyuncusunun vurulduğu anlar ortaya çıktı

'Sıfır Bir' dizisi oyuncusunun vurulduğu anlar ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Adana'da 'Sıfır Bir' dizisiyle tanınan oyuncu Tümer Adakaner'in paça salonunda vurulduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 16.08.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

adana sıfır bir

dizi

yerli

yerli oyuncu

silah

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Adana'nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre, dizi oyuncusu Tümer Adakaner’in (46) sahibi olduğu paça salonuna koşarak giren bir şüpheli, Adakaner’e çay içtiği esnada ateş etti. Sırt bölgesine kurşun isabet eden Adakaner, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir araçla hastaneye kaldırılan Adakaner’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.O anlar güvenlik kamerasına yansıdıOlay esnasında şapka takan mavi tişörtlü şüphelinin işletmeye girerek Adakaner'e ateş ettiği anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Adakaner'in vurulmasının ardından yere yığıldığı anlar yer aldı.Polisin olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

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adana sıfır bir, dizi, yerli, yerli oyuncu, silah