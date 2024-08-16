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SON DAKİKA | TBMM’de Can Atalay oturumunda yumruklar konuştu
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-14-binden-fazla-ukrayna-asker-etkisiz-hale-getirildi-1086927701.html
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan haftalık bilanço: 14 binden fazla Ukrayna asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan haftalık bilanço: 14 binden fazla Ukrayna asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada 3 yerleşimi ele geçirdi ve 14 binden fazla düşman askerini etkisiz hale... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T14:50+0300
2024-08-16T14:58+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 10-16 Ağustos haftasında Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli hava ve deniz bazlı silahlar ve İHA'lar ile 17 grup saldırısı düzenledi.Bu saldırılar sonucunda Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmeleri, hava üsleri, insansız hava araçlarının (İHA) üretim ve montaj atölyeleri, yakıt depoları, Ukraynalı askerlerin yoğun olduğu yerler, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici barınma noktaları imha edildi.Rus ordusu, tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 14 bin 560 Ukrayna askeri etkisiz hale getirdi.3 yerleşim birimi Rus ordusunun kontrolüne geçerken Ukrayna ordusuna ait ikisi Abrams toplamda 43 tank, 265 zırhlı savaş aracı, üç Patriot hava savunma sistemi, üç HIMARS çoklu roketatar, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait Su-27 savaş uçağı ve bir Mi-8 helikopteri imha edildi. Ayrıca 8 adet Toçka-U balistik füzesi, dört Patriot füzesi, 70 HIMARS füzesi ve 543 İHA engellendi.Ukrayna ordusu geçen gece 12 adet ATACMS füzesi ile Kırım Köprüsü’ne saldırdı. Tüm füzeler imha edildi.Rus Karadeniz Filosu ve Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Karadeniz'de Ukrayna’ya ait 3 insansız deniz aracını imha etti.Son bir haftada silah bırakıp teslim olan Ukraynalı askerlerin sayısı 57 olarak gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/ukrayna-ordusu-donetskteki-bir-ticaret-merkezini-vurdu-1086925592.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, atacms, abrams, patriot, himars, su-27, toçka-u, kırım, karadeniz, kırım köprüsü
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, atacms, abrams, patriot, himars, su-27, toçka-u, kırım, karadeniz, kırım köprüsü

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan haftalık bilanço: 14 binden fazla Ukrayna asker etkisiz hale getirildi

14:50 16.08.2024 (güncellendi: 14:58 16.08.2024)
© SputnikRus asker
Rus asker - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
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Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada 3 yerleşimi ele geçirdi ve 14 binden fazla düşman askerini etkisiz hale getirdi. Geçen gece Kırım Köprüsü’nü hedef alan 12 ATACMS füzesi engellendi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 10-16 Ağustos haftasında Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli hava ve deniz bazlı silahlar ve İHA'lar ile 17 grup saldırısı düzenledi.
Bu saldırılar sonucunda Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmeleri, hava üsleri, insansız hava araçlarının (İHA) üretim ve montaj atölyeleri, yakıt depoları, Ukraynalı askerlerin yoğun olduğu yerler, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici barınma noktaları imha edildi.
Rus ordusu, tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 14 bin 560 Ukrayna askeri etkisiz hale getirdi.
3 yerleşim birimi Rus ordusunun kontrolüne geçerken Ukrayna ordusuna ait ikisi Abrams toplamda 43 tank, 265 zırhlı savaş aracı, üç Patriot hava savunma sistemi, üç HIMARS çoklu roketatar, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait Su-27 savaş uçağı ve bir Mi-8 helikopteri imha edildi. Ayrıca 8 adet Toçka-U balistik füzesi, dört Patriot füzesi, 70 HIMARS füzesi ve 543 İHA engellendi.
Ukrayna ordusu geçen gece 12 adet ATACMS füzesi ile Kırım Köprüsü’ne saldırdı. Tüm füzeler imha edildi.
Rus Karadeniz Filosu ve Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, Karadeniz'de Ukrayna’ya ait 3 insansız deniz aracını imha etti.
Son bir haftada silah bırakıp teslim olan Ukraynalı askerlerin sayısı 57 olarak gerçekleşti.
Ukrayna ordusu Donetsk’teki bir ticaret merkezini vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
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Ukrayna ordusu Donetsk’teki bir ticaret merkezini vurdu
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