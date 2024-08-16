https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/ukrayna-ordusu-donetskteki-bir-ticaret-merkezini-vurdu-1086925592.html
Ukrayna ordusu Donetsk’teki bir ticaret merkezini vurdu
Ukrayna ordusu Donetsk’teki bir ticaret merkezini vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Donetsk’e yönelik düzenlediği saldırı sonucu kentin en büyük ticaret merkezinde şiddetli yangının çıktığı bildirildi. 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T14:09+0300
2024-08-16T14:09+0300
2024-08-16T14:24+0300
ukrayna krizi
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donetsk
ticaret merkezi
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ukrayna ordusu
saldırı
yangın
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Olay yerinde bulunan Sputnik muhabiri, Ukrayna ordusunun Donetsk’in Galaktika ticaret merkezini hedef aldığını belirtti. Saldırı sonucu ticaret merkezi binasında şiddetli yangın çıktı.Kentin en büyük ticaret merkezi olan Galaktika’nın her zaman kalabalık olduğuna dikkat çeken muhabir, çok sayıda sivilin bu saldırıdan etkilenmiş olabileceğini söyledi.Saldırıda ayrıca aynı bölgede bulunan birkaç apartman ve bir hastanede hasarın meydana geldiği ifade edildi.Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) yetkilileri, Ukrayna ordusunun bugün saat 12.20’den başlayarak 15 dakika içinde 11 adet 155 mm kalibreli top mermisi attığını açıkladı.Ticaret merkezinin bulunduğu Petrovsky ilçesi Donetsk'in batı eteklerinde yer alırken, şehrin merkezden en uzak bölgesi olarak kabul ediliyor.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kiev'den bağımsızlığını ilan ettiği 2014 yılından bu yana bu bölge Ukrayna güvenlik güçleri tarafından düzenli olarak bombalanıyor.
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rusya, donetsk, ticaret merkezi, ukrayna, ukrayna ordusu, saldırı, yangın
rusya, donetsk, ticaret merkezi, ukrayna, ukrayna ordusu, saldırı, yangın
Ukrayna ordusu Donetsk’teki bir ticaret merkezini vurdu
14:09 16.08.2024 (güncellendi: 14:24 16.08.2024)
Ukrayna ordusunun Donetsk’e yönelik düzenlediği saldırı sonucu kentin en büyük ticaret merkezinde şiddetli yangının çıktığı bildirildi.
Olay yerinde bulunan Sputnik muhabiri, Ukrayna ordusunun Donetsk’in Galaktika ticaret merkezini hedef aldığını belirtti. Saldırı sonucu ticaret merkezi binasında şiddetli yangın çıktı.
Kentin en büyük ticaret merkezi olan Galaktika’nın her zaman kalabalık olduğuna dikkat çeken muhabir, çok sayıda sivilin bu saldırıdan etkilenmiş olabileceğini söyledi.
Saldırıda ayrıca aynı bölgede bulunan birkaç apartman ve bir hastanede hasarın meydana geldiği ifade edildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) yetkilileri, Ukrayna ordusunun bugün saat 12.20’den başlayarak 15 dakika içinde 11 adet 155 mm kalibreli top mermisi attığını açıkladı.
Ticaret merkezinin bulunduğu Petrovsky ilçesi Donetsk'in batı eteklerinde yer alırken, şehrin merkezden en uzak bölgesi olarak kabul ediliyor.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kiev'den bağımsızlığını ilan ettiği 2014 yılından bu yana bu bölge Ukrayna güvenlik güçleri tarafından düzenli olarak bombalanıyor.