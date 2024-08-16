https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/rus-su-34-hipersonik-savas-ucagindan-bombardiman-sumi-bolgesindeki-s-125-fuze-savunma-sistemi-imha-1086942695.html

Rus Su-34 hipersonik savaş uçağından bombardıman: Sumi Bölgesi'ndeki S-125 füze savunma sistemi imha edildi

Rus Su-34 hipersonik savaş uçağından bombardıman: Sumi Bölgesi'ndeki S-125 füze savunma sistemi imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'nın askeri hedeflerini imha etmeyi sürdürüyor. 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T22:55+0300

2024-08-16T22:55+0300

2024-08-16T22:55+0300

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rusya ordusu

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ukrayna silahlı kuvvetleri

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ukrayna ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 bombardıman uçağının Ukrayna'nın Sumi Bölgesi'nde konuşlu S-125 füze savunma sistemini yerle bir ettiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait çok fonksiyonlu hipersonik bombardıman uçağı S-34'ün mürettebatı, Sumi Bölgesi'nin Ryabina semtinde bulunan Ukrayna ordusunun S-125 füze savunma sistemine bombardıman düzenledi" dendi.Bombardımanın istihbarat verilerine istinaden X-35 güdümlü füzesiyle gerçekleştirildiğini belirten bakanlık, füze saldırısı sonucunda S-125 füze savunma sisteminin yok edildiğinin altı çizildi.

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