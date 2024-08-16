https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/resmi-gazetede-yayinlandi-odtu-ve-itunun-de-aralarinda-bulundugu-13-universitenin-rektoru-degisti-1086915117.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: ODTÜ ve İTÜ'nün de aralarında bulunduğu 13 üniversitenin rektörü değişti

Resmi Gazete'de yayınlandı: ODTÜ ve İTÜ'nün de aralarında bulunduğu 13 üniversitenin rektörü değişti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde 13 üniversiteye yeni rektörler atadı. ODTÜ, İTÜ, Gazi Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi'nin de... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T10:34+0300

2024-08-16T10:34+0300

2024-08-16T10:34+0300

türkiye

resmi gazete

üniversite

üniversite sınavı

üniversite sınavı

rektör

rektör ataması

rektörlük

rektörlük seçimi

odtü

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında gerçekleştirildi.Yeni rektörler ve atandıkları üniversiteler şu şekilde sıralandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/atama-resmi-gazetede-yayinlanmisti-yeni-jandarma-genel-komutani-orgeneral-ali-cardakci-kimdir-1086909880.html

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