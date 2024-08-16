https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/resmi-gazetede-yayinlandi-odtu-ve-itunun-de-aralarinda-bulundugu-13-universitenin-rektoru-degisti-1086915117.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: ODTÜ ve İTÜ'nün de aralarında bulunduğu 13 üniversitenin rektörü değişti
Resmi Gazete'de yayınlandı: ODTÜ ve İTÜ'nün de aralarında bulunduğu 13 üniversitenin rektörü değişti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde 13 üniversiteye yeni rektörler atadı. ODTÜ, İTÜ, Gazi Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi'nin de... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T10:34+0300
2024-08-16T10:34+0300
2024-08-16T10:34+0300
türkiye
resmi gazete
üniversite
üniversite sınavı
üniversite sınavı
rektör
rektör ataması
rektörlük
rektörlük seçimi
odtü
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Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında gerçekleştirildi.Yeni rektörler ve atandıkları üniversiteler şu şekilde sıralandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/atama-resmi-gazetede-yayinlanmisti-yeni-jandarma-genel-komutani-orgeneral-ali-cardakci-kimdir-1086909880.html
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resmi gazete, resmi gazete 2024, resmi gazete ilan, resmi gazete atama, resmi gazete 16 ağustos, odtü rektörü, itü rektörü, gazi üniversitesi rektörü, akdeniz üniversitesi rektörü
resmi gazete, resmi gazete 2024, resmi gazete ilan, resmi gazete atama, resmi gazete 16 ağustos, odtü rektörü, itü rektörü, gazi üniversitesi rektörü, akdeniz üniversitesi rektörü
Resmi Gazete'de yayınlandı: ODTÜ ve İTÜ'nün de aralarında bulunduğu 13 üniversitenin rektörü değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde 13 üniversiteye yeni rektörler atadı. ODTÜ, İTÜ, Gazi Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu pek çok üniversitede yönetim değişti.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında gerçekleştirildi.
Yeni rektörler ve atandıkları üniversiteler şu şekilde sıralandı:
Ankara Üniversitesi:
Prof. Dr. Necdet Ünüvar
Atatürk Üniversitesi:
Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu
Akdeniz Üniversitesi:
Prof. Dr. Özlenen Özkan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi:
Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil
İstanbul Teknik Üniversitesi:
Prof. Dr. Hasan Mandal
Gazi Üniversitesi:
Prof. Dr. Uğur Ünal
Trakya Üniversitesi:
Prof. Dr. Mustafa Hatipler
Dicle Üniversitesi:
Prof. Dr. Kamuran Eronat
Fırat Üniversitesi:
Prof. Dr. Fahrettin Göktaş
İstanbul Esenyurt Üniversitesi:
Prof. Dr. Süleyman Özdemir
İstanbul Ticaret Üniversitesi:
Prof. Dr. Necip Şimşek
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi:
Prof. Dr. Adnan Sözen
Çukurova Üniversitesi:
Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş