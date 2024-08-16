https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/pazartesi-gununden-itibaren-sicakliklar-artacak-1086924436.html
Meteoroloji'den yeni uyarı: 'Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar artacak'
Meteoroloji'den yeni uyarı: 'Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar artacak'
Sputnik Türkiye
Uzmanlar, sıcakların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesini beklediklerini belirtirken, özellikle yaşlı ve kronik hastaları uyardı. 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T13:59+0300
2024-08-16T13:59+0300
2024-08-16T15:02+0300
türkiye
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küresel ısınma
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sıcak hava
meteoroloji genel müdürlüğü
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Türkiye'de hava sıcaklıkları etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Buna göre, gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, Marmara Bölgesi'nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.İstanbul 33 dereceyi, Ankara 37 dereceyi görecekYaşlılar ve çocuklara dikkatKronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların sıcaklıkların en etkili olduğu 11.00-16.00 saatlerinde açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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hava sıcaklıkları, hava sıcaklıkları ne zaman düşecek, hava sıcaklıkları artacak mı?, sıcak hava ne kadar sürecek
hava sıcaklıkları, hava sıcaklıkları ne zaman düşecek, hava sıcaklıkları artacak mı?, sıcak hava ne kadar sürecek
Meteoroloji'den yeni uyarı: 'Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar artacak'
13:59 16.08.2024 (güncellendi: 15:02 16.08.2024)
Uzmanlar, sıcakların mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesini beklediklerini belirtirken, özellikle yaşlı ve kronik hastaları uyardı.
Türkiye'de hava sıcaklıkları etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki pazartesi gününden itibaren yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Buna göre, gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, Marmara Bölgesi'nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
İstanbul 33 dereceyi, Ankara 37 dereceyi görecek
Yaşlılar ve çocuklara dikkat
Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların sıcaklıkların en etkili olduğu 11.00-16.00 saatlerinde açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.