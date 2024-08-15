https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/son-53-yilin-en-sicak-temmuz-ayi-yasandi-1086897091.html
Son 53 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı
Son 53 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı
Sputnik Türkiye
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından geçen ayın Türkiye'de son 53 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T20:13+0300
2024-08-15T20:13+0300
2024-08-15T20:13+0300
türkiye
hava durumu
murat kurum
erzurum
şırnak
temmuz
sıcak hava
mevsim
yaz mevsimi tedbirleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1b/1086262859_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_322c7037e132d1199f516d1be021ceca.jpg
Meteoroloji raporuna göre son 53 yılın en sıcak temmuz ayı 2024 yılında görüldü.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, temmuz ayı sıcaklık verilerini paylaştı.En sıcak yer Cizre, en soğuk yer Erzurum oldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre son 53 yılın en sıcak temmuz ayının yaşandığını bildiren Kurum, en yüksek sıcaklığın 45,9 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklığın 5,2 dereceyle Erzurum'da tespit edildiğini kaydetti. Kurum, pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların artmaya devam edeceğini bildirerek, vatandaşlardan daha tedbirli olmalarını rica etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/meteoroloji-uyardi-cehennem-sicaklari-geri-geliyor-turkiye-hem-sicaga-hem-de-saganaga-teslim-1086776649.html
türkiye
erzurum
şırnak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1b/1086262859_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e03b7ea06f95924ff5b224b83b2b0d03.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
en sıcak ay hangisi, hava durumu, bugün hava nasıl, en sıcak il, en soğuk il, murat kurum, sıcak çarpması, en sıcak yıl, en sıcak ay, en sıcak ülke, en sıcak yıl, en soğuk gün, en soğuk yıl,
en sıcak ay hangisi, hava durumu, bugün hava nasıl, en sıcak il, en soğuk il, murat kurum, sıcak çarpması, en sıcak yıl, en sıcak ay, en sıcak ülke, en sıcak yıl, en soğuk gün, en soğuk yıl,
Son 53 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından geçen ayın Türkiye'de son 53 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu. En yüksek sıcaklığın 45,9 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklığın 5,2 dereceyle Erzurum'da yaşandığını açıkladı.
Meteoroloji raporuna göre son 53 yılın en sıcak temmuz ayı 2024 yılında görüldü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, temmuz ayı sıcaklık verilerini paylaştı.
En sıcak yer Cizre, en soğuk yer Erzurum oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre son 53 yılın en sıcak temmuz ayının yaşandığını bildiren Kurum, en yüksek sıcaklığın 45,9 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklığın 5,2 dereceyle Erzurum'da tespit edildiğini kaydetti. Kurum, pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların artmaya devam edeceğini bildirerek, vatandaşlardan daha tedbirli olmalarını rica etti.