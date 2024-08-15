https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/son-53-yilin-en-sicak-temmuz-ayi-yasandi-1086897091.html

Son 53 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı

Son 53 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı

Sputnik Türkiye

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından geçen ayın Türkiye'de son 53 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

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Meteoroloji raporuna göre son 53 yılın en sıcak temmuz ayı 2024 yılında görüldü.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, temmuz ayı sıcaklık verilerini paylaştı.En sıcak yer Cizre, en soğuk yer Erzurum oldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre son 53 yılın en sıcak temmuz ayının yaşandığını bildiren Kurum, en yüksek sıcaklığın 45,9 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklığın 5,2 dereceyle Erzurum'da tespit edildiğini kaydetti. Kurum, pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların artmaya devam edeceğini bildirerek, vatandaşlardan daha tedbirli olmalarını rica etti.

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