https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/ozgur-ozelden-meclisteki-yumruklu-kavga-ardindan-aciklama-kadinlara-vuruyorlar-yerlerde-kan-var-1086929852.html
Özgür Özel'den Meclis'teki yumruklu kavga ardından açıklama: 'Kadınlara vuruyorlar, yerlerde kan var'
Özgür Özel'den Meclis'teki yumruklu kavga ardından açıklama: 'Kadınlara vuruyorlar, yerlerde kan var'
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki gerginlikleri değerlendirdi ve "Kadınlara vuruyorlar, Numan Kurtulmuş'u derhal siyasi parti genel başkanlarını... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T15:20+0300
2024-08-16T15:20+0300
2024-08-16T15:31+0300
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.Toplantı esnasında tansiyon yükseldi, Meclis kürsüsü önünde yumruklaşmalar meydana geldi.CHP Genel Başkanı Özel, Meclis'te yaşananları basın mensuplarına değerlendirdi ve şunları söyledi:
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chp, tbmm, özgür özel, yumruk, kavga, son dakika, meclis
chp, tbmm, özgür özel, yumruk, kavga, son dakika, meclis
Özgür Özel'den Meclis'teki yumruklu kavga ardından açıklama: 'Kadınlara vuruyorlar, yerlerde kan var'
15:20 16.08.2024 (güncellendi: 15:31 16.08.2024)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki gerginlikleri değerlendirdi ve "Kadınlara vuruyorlar, Numan Kurtulmuş'u derhal siyasi parti genel başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum" dedi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.
Toplantı esnasında tansiyon yükseldi, Meclis kürsüsü önünde yumruklaşmalar meydana geldi.
CHP Genel Başkanı Özel, Meclis'te yaşananları basın mensuplarına değerlendirdi ve şunları söyledi:
Sözlerin havada uçuşması lazımken yumruklar uçuşuyor, yerlerde kan var, kadınlara vuruyorlar. İnanılmaz utanç içindeyim. Kurtulmuş'u toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Olacak iş değil. Kavgayı ayırmaya çalışırken arkadaşımız yaralandı.