https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/ozgur-ozelden-meclisteki-yumruklu-kavga-ardindan-aciklama-kadinlara-vuruyorlar-yerlerde-kan-var-1086929852.html

Özgür Özel'den Meclis'teki yumruklu kavga ardından açıklama: 'Kadınlara vuruyorlar, yerlerde kan var'

Özgür Özel'den Meclis'teki yumruklu kavga ardından açıklama: 'Kadınlara vuruyorlar, yerlerde kan var'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki gerginlikleri değerlendirdi ve "Kadınlara vuruyorlar, Numan Kurtulmuş'u derhal siyasi parti genel başkanlarını... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T15:20+0300

2024-08-16T15:20+0300

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.Toplantı esnasında tansiyon yükseldi, Meclis kürsüsü önünde yumruklaşmalar meydana geldi.CHP Genel Başkanı Özel, Meclis'te yaşananları basın mensuplarına değerlendirdi ve şunları söyledi:

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chp, tbmm, özgür özel, yumruk, kavga, son dakika, meclis