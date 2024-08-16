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Meteoroloji yeni haritayı açıkladı: Sağanak yağış ve çok kuvvetli rüzgar bölgeyi saracak
Meteoroloji yeni haritayı açıkladı: Sağanak yağış ve çok kuvvetli rüzgar bölgeyi saracak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji 16 Ağustos hava durumu için yeni haritasını yayınladı. Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bazı bölgelerde... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T07:54+0300
2024-08-16T07:54+0300
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meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ağustos 2024 Cuma günü için hava durumu tahminlerini yayınladı. Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bazı bölgelerde etkisini sürdürmeye devam ederken, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise hafta sonu itibarıyla sıcaklıklarda hafif bir düşüş yaşanması öngörülüyor.Meteorolojik görünüm: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısıYapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun’un iç kesimleri, Rize çevreleri ve Hatay’ın kıyı bölgelerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca, Van’ın doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.Rüzgarın Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da ise rüzgar güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Hava sıcaklığı: İç kesimlerde düşüş bekleniyorSıcaklıkların, iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik göstermeyeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, şu an için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor. Ancak yerel sağanak yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların, ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 37°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 31°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlıISPARTA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 33°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 31°CAz bulutluDÜZCE °C, 32°CAz bulutluSİNOP °C, 32°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 26°CAz bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri ile Rize çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 27°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde sonra kuzeyi kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıSAMSUN °C, 31°CParçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıTRABZON °C, 29°CParçalı bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Van’ın doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 25°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 29°CAz bulutlu, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVABatı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Güney Ege 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyiVAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.
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Meteoroloji yeni haritayı açıkladı: Sağanak yağış ve çok kuvvetli rüzgar bölgeyi saracak

07:54 16.08.2024
© AA / Hakan Akgünİstanbul yağmur, Taksim yağmur, İstanbul sağanak, yağmur
İstanbul yağmur, Taksim yağmur, İstanbul sağanak, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
© AA / Hakan Akgün
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Meteoroloji 16 Ağustos hava durumu için yeni haritasını yayınladı. Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bazı bölgelerde etkisini sürdürmeye devam ederken, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ağustos 2024 Cuma günü için hava durumu tahminlerini yayınladı. Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bazı bölgelerde etkisini sürdürmeye devam ederken, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise hafta sonu itibarıyla sıcaklıklarda hafif bir düşüş yaşanması öngörülüyor.

Meteorolojik görünüm: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun’un iç kesimleri, Rize çevreleri ve Hatay’ın kıyı bölgelerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca, Van’ın doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.
Rüzgarın Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da ise rüzgar güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Hava sıcaklığı: İç kesimlerde düşüş bekleniyor

Sıcaklıkların, iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik göstermeyeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, şu an için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor. Ancak yerel sağanak yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların, ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri ile Rize çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sonra kuzeyi kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Van’ın doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Güney Ege 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.
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