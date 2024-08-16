https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/meteoroloji-yeni-haritayi-acikladi-saganak-yagis-ve-cok-kuvvetli-ruzgar-bolgeyi-saracak-1086907780.html

Meteoroloji yeni haritayı açıkladı: Sağanak yağış ve çok kuvvetli rüzgar bölgeyi saracak

Meteoroloji yeni haritayı açıkladı: Sağanak yağış ve çok kuvvetli rüzgar bölgeyi saracak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 16 Ağustos hava durumu için yeni haritasını yayınladı. Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bazı bölgelerde... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T07:54+0300

2024-08-16T07:54+0300

2024-08-16T07:54+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

izmir

ankara

istanbul

trabzon

karadeniz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0d/1077362739_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5bfe1b414ea157a567515f6bf14ea349.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ağustos 2024 Cuma günü için hava durumu tahminlerini yayınladı. Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bazı bölgelerde etkisini sürdürmeye devam ederken, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise hafta sonu itibarıyla sıcaklıklarda hafif bir düşüş yaşanması öngörülüyor.Meteorolojik görünüm: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısıYapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun’un iç kesimleri, Rize çevreleri ve Hatay’ın kıyı bölgelerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca, Van’ın doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.Rüzgarın Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da ise rüzgar güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Hava sıcaklığı: İç kesimlerde düşüş bekleniyorSıcaklıkların, iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik göstermeyeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, şu an için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor. Ancak yerel sağanak yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların, ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 37°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 31°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlıISPARTA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 33°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 31°CAz bulutluDÜZCE °C, 32°CAz bulutluSİNOP °C, 32°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 26°CAz bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri ile Rize çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 27°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde sonra kuzeyi kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıSAMSUN °C, 31°CParçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıTRABZON °C, 29°CParçalı bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Van’ın doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 25°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 29°CAz bulutlu, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVABatı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Güney Ege 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyiVAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/deprem-kahini-hoogerbeets-yeniden-devrede-marmara-icin-ekstra-alarm-cagrisi-yapti-1086906886.html

izmir

ankara

istanbul

trabzon

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

16 ağustos hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu