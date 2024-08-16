https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/kenan-yildiz-juventusun-10-numarasi-oldu-1086942198.html
Kenan Yıldız, Juventus'un 10 numarası oldu
Kenan Yıldız, Juventus'un 10 numarası oldu
Sputnik Türkiye
Juventus, Türk futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. Milli Takım oyunucusu Yıldız, yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek. 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T21:47+0300
2024-08-16T21:47+0300
2024-08-16T21:47+0300
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Türk forvet Kenan Yıldız İtalyan ekibi Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.10 numaralı formayı kaptıİtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli takımın golcü oyuncusu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzattı. Geçen sezon 15 numaralı formayı giyen forvet için İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, "Kenan Yıldız, Juventus projesinin merkezinde yer aldığını kanıtladı ve sözleşmesini yeniledi. Sözleşmesi 2029 yılına kadar uzatıldı ve bugünden itibaren 10 numaralı formayı giyecek" denildi. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Juventus ile ligde 27 maça çıkarken, 2 de gol kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/turkiye-futbol-federasyonundan-yeni-sezon-mesaji-temiz-ve-adil-bir-lig-icin-biz-haziriz-1086689993.html
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kenan yıldız, 10 numaralı forma, a milli takım, türk oyuncular, avrupa ligi, şampiyonlar ligi, maç saatleri, kenan yıldız kimdir, türk forvetler,
Kenan Yıldız, Juventus'un 10 numarası oldu
Juventus, Türk futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. Milli Takım oyunucusu Yıldız, yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek.
Türk forvet Kenan Yıldız İtalyan ekibi Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.
10 numaralı formayı kaptı
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli takımın golcü oyuncusu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzattı. Geçen sezon 15 numaralı formayı giyen forvet için İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, "Kenan Yıldız, Juventus projesinin merkezinde yer aldığını kanıtladı ve sözleşmesini yeniledi. Sözleşmesi 2029 yılına kadar uzatıldı ve bugünden itibaren 10 numaralı formayı giyecek" denildi. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Juventus ile ligde 27 maça çıkarken, 2 de gol kaydetti.