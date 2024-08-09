https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/turkiye-futbol-federasyonundan-yeni-sezon-mesaji-temiz-ve-adil-bir-lig-icin-biz-haziriz-1086689993.html
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yeni sezon mesajı: 'Temiz ve adil bir lig için biz hazırız'
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yeni sezon mesajı: 'Temiz ve adil bir lig için biz hazırız'
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 futbol sezonu öncesinde sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, tüm takımlara başarılar diledi. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T20:47+0300
2024-08-09T20:47+0300
2024-08-09T20:47+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
futbol
başarı
dilek
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 futbol sezonu öncesi sosyal medya hesabından tüm takımlara başarılar diledi. "Temiz ve adil bir lig için biz hazırız! Kalbimiz bütün takımlarımızla beraber atıyor. Futbol sahnesi tüm futbolseverler için aydınlanıyor" cümlelerinin yer aldığı videoda bütün takımlara başarı dilekleri iletildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/turkiye-futbol-federasyonundan-yargitay-aciklamasi-itibarina-zarar-verecektir-1086652350.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, futbol, başarı, dilek
türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, futbol, başarı, dilek
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yeni sezon mesajı: 'Temiz ve adil bir lig için biz hazırız'
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 futbol sezonu öncesinde sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, tüm takımlara başarılar diledi.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 futbol sezonu öncesi sosyal medya hesabından tüm takımlara başarılar diledi.
"Temiz ve adil bir lig için biz hazırız! Kalbimiz bütün takımlarımızla beraber atıyor. Futbol sahnesi tüm futbolseverler için aydınlanıyor" cümlelerinin yer aldığı videoda bütün takımlara başarı dilekleri iletildi.