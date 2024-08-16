https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/izmirdeki-yangin-nedeniyle-adnan-menderes-havalimanina-gelen-ucuslarin-yonlendirildigi-iddiasi-1086924856.html
İzmir'deki yangın nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'na gelen uçuşların yönlendirildiği iddiası yalanlandı
İzmir'deki yangın nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'na gelen uçuşların yönlendirildiği iddiası yalanlandı
Sputnik Türkiye
Adnan Menderes Havalimanı'na gelen uçuşların yönlendirildiği iddiası yalanlandı. Hava operasyonlarında bir değişiklik olmadığı bildirildi. 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T14:05+0300
2024-08-16T14:05+0300
2024-08-16T14:14+0300
türkiye
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havalimanı
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Adnan Menderes Havalimanı'na gelen uçuşların Bodrum Milas Havalimanı'na divert edildiğine dair iddialar Sputnik'in ulaştığı TAV Havalimanları yetkilisince yalanlandı. Hava operasyonlarında bir değişiklik olmadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/izmirde-yangin-buyuyor-butun-sehir-dumana-teslim-oldu-goz-gozu-gormuyor-1086917191.html
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adnan menderes havalimanı
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İzmir'deki yangın nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'na gelen uçuşların yönlendirildiği iddiası yalanlandı
14:05 16.08.2024 (güncellendi: 14:14 16.08.2024)
Adnan Menderes Havalimanı'na gelen uçuşların yönlendirildiği iddiası yalanlandı. Hava operasyonlarında bir değişiklik olmadığı bildirildi.
Adnan Menderes Havalimanı'na gelen uçuşların Bodrum Milas Havalimanı'na divert edildiğine dair iddialar Sputnik'in ulaştığı TAV Havalimanları yetkilisince yalanlandı. Hava operasyonlarında bir değişiklik olmadığı bildirildi.