https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/kavurucu-sicaklar-geliyor-sali-gununden-itibaren-etkili-olacak-1086733440.html

Kavurucu sıcaklar geliyor: Salı gününden itibaren etkili olacak

Kavurucu sıcaklar geliyor: Salı gününden itibaren etkili olacak

Sputnik Türkiye

Yeni haftanın ilk günlerinde hava sıcaklıkları ortalamanın üzerinde seyredecek. Salı gününden itibaren sıcaklıkların bir kademe daha artması bekleniyor... 11.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-11T18:56+0300

2024-08-11T18:56+0300

2024-08-11T18:56+0300

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Yeni haftanın ilk gününde sıcaklıklar ortalamanın biraz üzerinde başlayacak. Salı günü ise sıcaklıklarda bir kademe daha artış olacak. İstanbul’da hava bugünlerde daha nemli olmaya başladı. Hava açık, sıcaklık 33 derece.Megakentte 5 gün daha poyraz sert eserek serinlik sağlayacak.Ankara'da hava nasıl?Ankara güneşli. Öğle 32, gece 18 derece.İzmir yanıyorİzmir’de poyraz sert ve kuru esiyor. Sıcaklık 36 derece.Bursa güneşli, hava geçen günlerden daha sıcak olacak, 35 derece.Antalya’da ise hissedilen sıcaklık yine 40 derecelerde.Marmara'da poyraz nefes aldırıyorMarmara’da güneşli ve sıcak günler devam ederken bölgeye serinlik veren poyraz bu hafta da sert esecek. Edirne 38, diğer kentler 33-34 derece olacak.İç Anadolu’da da bugünlerde hava açık. Rüzgar ise Sivas-Konya arasında kuzeyden sert esiyor. Eskişehir 32, Kayseri 31, Sivas 28, Kınya 30 derece. Gece Sivas ve Kayseri 13 dereceye iniyor.Manisa, Muğla ve Denizli 39, Kütahya 31, Bodrum 40 derece. Salı rüzgarlar hafifliyor, Manisa ve Aydın’da sıcaklık 40 derecenin de üzerine çıkacak.EGE'DE SALIDAN SONRA SICAKLIK ARTACAKEge’de Manisa-Aydın boyunca kuvvetli esen poyraz serinlik vermeye devam edecek.Akdeniz'de hava durumuAkdeniz geneli açık, bağıl nemin etkisiyle hava daha da bunaltıcı oluyor. Hissedilen sıcaklık Adana’da 45, Mersin’de 42, Hatay’da 37 derece. Kahramanmaraş 39, Isparta ise 34 derece olacak.Karadeniz'de yaz sağanaklarıKaradeniz’in doğusundaki sağanak yağışlar, salı hafifleyecek. Pazartesi Trabzon-Artvin arasında sel tehlikesi var, tedbirli olunmalı. Bolu ve Kastamonu 31, Samsun 32, Trabzon 30 derece.Güneydoğu yanıyorDoğu Anadolu’da Erzurum, Kars, Ardahan’da yaz yağmurları etkili olacak. Diğer şehirlerde hava açık. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu güneşli, sıcaklık yine yüksek. Gaziantep 38, Diyarbakır 40 derece olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/meteoroloji-uyardi-marmarada-saganak-yagis-ve-sel-tehlikesi--1086698173.html

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