Merkez Bankası, Kore Merkez Bankası ile swap anlaşmasını yeniledi

'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Kore Merkez Bankası, Türk lirası-Kore wonu ikili para takası (swap) anlaşmasını yenilemiştir. Anlaşma, Başkanımız Dr. Fatih Karahan ile Kore Merkez Bankası Başkanı Chang Yong Rhee tarafından imzalanmıştır.

Swap anlaşması, iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 56 milyar Türk lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkân sağlayacaktır.

Anlaşma geçerlilik süresi bugünden itibaren 3 yıl olup, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecektir.

Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacını taşımaktadır. Taraflar, swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir.'