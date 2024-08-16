https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/israil-basini-duyurdu-iran-yakin-zamanda-saldiracak-1086938132.html

İsrail basını duyurdu: İran 'yakın zamanda' saldıracak

İsrail basını duyurdu: İran 'yakın zamanda' saldıracak

Sputnik Türkiye

İsrail güvenlik güçleri, İran'dan ve Hizbullah'tan yakın zamanda saldırı beklediklerini Bakanlar Kuruluna iletti. Hizbullah ile kontrollü çatışma içinde olan... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T19:03+0300

2024-08-16T19:03+0300

2024-08-16T19:03+0300

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İsrail yetkililerinin Bakanlar Kurulu'na verdiği bilgide, İran'dan yakın zamanda saldırı olacağı istihbaratı alındı.İsrail'de yayın yapan özel bir televizyon kanalının haberine göre; İsrail Başbakanlık Ofisi'ndeki siyasi ve güvenlik yetkilileri, dünkü kabine toplantısında yakın zamanda İran ve Hizbullah'tan bir saldırı gelme ihtimalini değerlendirdi. Yetkililerin, İran'ın muhtemel saldırısı öncesinde kabineyi toplantıya çağırmayı düşündüğü ancak bu konuda başarılı olma ihtimalini de zayıf gördükleri aktarıldı.Hizbullah'a ait İHA düşürüldüÖte yandan İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde Hizbullah'a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Ordunun sosyal medya hesabından, "Beyt Cin bölgesinde bir insansız hava aracı bulundu, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor." paylaşımı yapıldı.İsrail Hava Kuvvetleri de Lübnan'ın güneyindeki Ayterun bölgesinde Hizbullah mensuplarının kullandığı öne sürülen bir binaya saldırı düzenledi. Ayrıca, İsrail askerlerine ait topçu birliklerinin de Lübnan'ın güneyindeki Kefr Killa ve Blida bölgelerini hedef aldığı aktarıldı.İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattı üzerinde "kontrollü çatışmalar" yaşanıyor. İsrail'in 30 Temmuz'da Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikastın ardından bölgede tansiyon daha da yükselmişti.Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'i "Şükür ve Heniyye suikastları"na misilleme yapmakla tehdit etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/iran-cumhurbaskani-yardimcisi-zarif-istifa-etti-1086761187.html

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