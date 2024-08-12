İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif istifa etti
16:22 12.08.2024 (güncellendi: 16:30 12.08.2024)
© AP Photo / Matias DelacroixMuhammed Cevad Zarif
© AP Photo / Matias Delacroix
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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı istifa etti, akademiye döneceğini duyurdu. İran'da yeni kabine ise güven oylamasına sunuldu.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Stratejik İşlerden Sorumlu Yardımcısı olan eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Zarif, paylaşımında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın meclise sunduğu 19 kişiden oluşan kabineden memnun olmadığını, bu şartlarda kampanya döneminde verdiği sözleri yerine getirmesinin mümkün olmadığını ifade etti.
Kabine listesinde kendi önerileri ve halkın hassasiyetinin dikkate alınmadığını belirten Zarif, “Pezeşkiyan, 14'üncü dönem hükümetin bakanlarının ismini meclise sundu, hepsine başarılar diliyorum. Çalışmamın sonucundan memnun değilim ve söz verdiğim gibi komitelerin uzman görüşünü, kadınların, gençlerin ve etnik grupların varlığını doğru bir şekilde ayarlayamadığım için üzgünüm. Ancak bizim için ilk deneyimdi ve şüphesiz gelecekte daha da iyileşecektir. İç politikadaki gelişmeleri iyi derecede takip edemediğim için İran halkından özür diliyorum” ifadelerini kullandı.
Zarif, akademik çalışmalarına devam edeceğini, "Neyse, bu ilk deneyimdi ve eksikliklerle doluydu ve gelecekte geliştirileceğine şüphe yok. Ama diğer sorunlarla birlikte üniversitede yoluma devam etmemi sağladı" şeklinde duyurdu.
سلام بر مردم بزرگوار و خطاپوش ایران— Javad Zarif (@JZarif) August 11, 2024
امروز جناب دکتر پزشکیان وزرای دولت چهاردهم را به مجلس معرفی فرمودند که برای همگی آرزوی موفقیت دارم.
از نوزده وزیری که امروز معرفی شدند، سه نفر نامزد نخست، 6 نفر نامزد دوم یا سوم و یک نفر نامزد پنجم کمیتهها و یا شورای راهبری بودند.
بارها گفته… pic.twitter.com/lbuWQE213H
Güven oylamasına sunuldu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yeni kabinesini güvenoyu için meclise sundu, bir hafta içinde güven oylaması yapılması bekleniyor.
Pezeşkiyan’nın kabine listesinde:
Dışişleri Bakanlığı için eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer anlaşmaların başmüzakerecisi olarak görev yapmış Abbas Arakçi,
İçişleri Bakanlığı için daha önce Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı Genel Sekreteri olarak görev yapmış ve Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından asker kökenli Tuğgeneral İskender Mumini,
Ayrıca, helikopter kazasında hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kabinesinden 3 Bakanın daha listede yer alması dikkat çekti.
Muhammed Cevad Zarif kimdir?
2013-2021 yıllarında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 2015 yılında ise ABD ile 5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmanın mimarı olarak ön plana çıktı. Batı ile ilişkileri düzeltmek, yaptırımları kaldırmak ve müzakere yanlısı tutumu ile bilinen Zarif'in yeni seçilen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan hükümetinde yer alması muhafazakar cephede eleştirilere neden olmuş ve ABD karşısında "teslimiyetçi" olmakla suçlanmıştı.