https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/iran-cumhurbaskani-yardimcisi-zarif-istifa-etti-1086761187.html

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif istifa etti

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif istifa etti

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı istifa etti, akademiye döneceğini duyurdu. İran'da yeni kabine ise güven oylamasına sunuldu. 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T16:22+0300

2024-08-12T16:22+0300

2024-08-12T16:30+0300

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Stratejik İşlerden Sorumlu Yardımcısı olan eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu.Zarif, paylaşımında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın meclise sunduğu 19 kişiden oluşan kabineden memnun olmadığını, bu şartlarda kampanya döneminde verdiği sözleri yerine getirmesinin mümkün olmadığını ifade etti.Kabine listesinde kendi önerileri ve halkın hassasiyetinin dikkate alınmadığını belirten Zarif, “Pezeşkiyan, 14'üncü dönem hükümetin bakanlarının ismini meclise sundu, hepsine başarılar diliyorum. Çalışmamın sonucundan memnun değilim ve söz verdiğim gibi komitelerin uzman görüşünü, kadınların, gençlerin ve etnik grupların varlığını doğru bir şekilde ayarlayamadığım için üzgünüm. Ancak bizim için ilk deneyimdi ve şüphesiz gelecekte daha da iyileşecektir. İç politikadaki gelişmeleri iyi derecede takip edemediğim için İran halkından özür diliyorum” ifadelerini kullandı.Zarif, akademik çalışmalarına devam edeceğini, "Neyse, bu ilk deneyimdi ve eksikliklerle doluydu ve gelecekte geliştirileceğine şüphe yok. Ama diğer sorunlarla birlikte üniversitede yoluma devam etmemi sağladı" şeklinde duyurdu.Güven oylamasına sunulduİran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yeni kabinesini güvenoyu için meclise sundu, bir hafta içinde güven oylaması yapılması bekleniyor.Pezeşkiyan’nın kabine listesinde:Muhammed Cevad Zarif kimdir?2013-2021 yıllarında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 2015 yılında ise ABD ile 5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmanın mimarı olarak ön plana çıktı. Batı ile ilişkileri düzeltmek, yaptırımları kaldırmak ve müzakere yanlısı tutumu ile bilinen Zarif'in yeni seçilen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan hükümetinde yer alması muhafazakar cephede eleştirilere neden olmuş ve ABD karşısında "teslimiyetçi" olmakla suçlanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/iran-israile-yanitimizin-gazzede-muhtemel-ateskese-zarar-vermemesini-umuyoruz-1086694770.html

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