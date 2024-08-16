https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/islam-memis-eylul-ayini-isaret-etti-gram-altin-icin-yil-sonu-beklentisini-acikladi-1086916234.html

İslam Memiş eylül ayını işaret etti, gram altın için yıl sonu beklentisini açıkladı

İslam Memiş eylül ayını işaret etti, gram altın için yıl sonu beklentisini açıkladı

Sputnik Türkiye

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasası hakkında tarih ve seviye vererek beklentilerini tek tek sıraladı. 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T11:08+0300

2024-08-16T11:08+0300

2024-08-16T11:08+0300

ekonomi

altın

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gram altın

ekonomi

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ABD Merkez Bankası FED’in faiz indirimlerine Eylül ayında başlama ihtimali artarken altın piyasasının değer kazançları artışa geçeceği öngörülüyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş FED’in açıklamasını da dikkate alarak, altın fiyatları için yaptı. Yatırımcılara Eylül ayı itibariyle dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında tek tek önemli uyarılarda bulundu.Eylül için faiz indirimi beklentisi arttıPara Piyasaları Uzmanı Memiş, ülke ekonomisinde iş gücü piyasalarına yönelik verilerin yatırımcı için odak noktası durumunda olduğunu ve 2 Temmuz’da açıklanan ABD tarım dışı istihdam verileri beklentilerin altında kaldığı belirtti. Memiş, ''Beklentiler 176 bin kişi olarak açıklanırken resmi verilere göre bu 114 bin olarak kaydedildi. Bununla beraber ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Ağustos ile biten haftada 233 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Yaşanan gelişmelerle eylül ayında gelecek faiz indirimleri için olasılık arttı'' dedi.‘Düşüşler alım fırsatı'ABD ekonomisindeki gelişmeler ons altın ve gram altın fiyatlarını hareketlendireceğini vurgulayan Para Piyasaları Uzmanı Memiş, ''Ons altın 2 bin 457 dolar seviyesinde. Enflasyon verisi açıklandıktan sonra geriledi. Ons altın tarafında 2 bin 380 - 2 bin 480 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. Orta Doğu'da gerilim artarsa 2 bin 520 - 2 bin 540 dolar seviyeleri var yukarıda. Biraz da Merkez Bankasına FED'e odaklandık. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz. 2 bin 600 devamında 3 bin dolar seviyesiyle ilgili beklentimde değişiklik yok’’ değerlendirmesinde bulundu.‘Gram altın ONS'a göre hareket edecek'Son olarak Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatı bu hafta serbest piyasalarda 2 bin 705 lira seviyesini 2 kez test ettiğini ifade ederek, ‘‘Ağustos beklentimiz 2 bin 730 lira seviyesiydi. Tekrar ons altını takip etmeyi sürdüreceğiz. Ons altın nereye gram altın oraya. Gram altın Ons altına göre hareket edecek. Ağustos sonuna kadar 2 bin 730 seviyesini beklemeye devam edeceğim. Yıl sonu öngörümüz 3 bin 3 bin 500 lira aralığı’’ diyerek beklentisini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/uzmani-rakami-3-bin-750-lira-olarak-guncelledi-gram-altinda-yil-sonu-beklentisi-ne-1086431375.html

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