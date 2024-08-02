https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/uzmani-rakami-3-bin-750-lira-olarak-guncelledi-gram-altinda-yil-sonu-beklentisi-ne-1086431375.html
Yıl sonu tahmini güncellendi: Gram altın için 3 bin 750 TL beklentisi
Yıl sonu tahmini güncellendi: Gram altın için 3 bin 750 TL beklentisi
Sputnik Türkiye
Uzmanlara göre altında ilerleyen dönemde yeni önemli ve belirgin artışlar yaşanması beklenmiyor. Peki gram altın yıl sonunda ne kadar olacak? 02.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-02T11:25+0300
2024-08-02T11:25+0300
2024-08-02T11:28+0300
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Altın fiyatlarındaki seyri Hürriyet Gazetesi'ne değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Ons altın fiyatına asıl etki eden, 2 bin 417 dolardan 2 bin 447 dolara yükselten Powell’ın yaptığı açıklamalar oldu. Fed’in faiz indirimi daha önce de fiyatlanmıştı ancak artık kesin gözüyle bakılıyor. Bunun yanında Hamas liderinin öldürülmesiyle artan jeopolitik gerginlik de altını destekledi” değerlendirmesinde bulundu.Altının ons fiyatı, temmuz ayı ortasında Fed’in eylülde faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle tarihi zirveye ulaşmış; 2 bin 464 doları görerek rekor kırmıştı. Altının onsu ve Dolar/TL’deki artış nedeniyle gram altın da 2 bin 600 lirayı aşmıştı.Uzmanlar, Fed’den gelen son sinyallerin yanında, Donald Trump’ın suikast girişimi sonrası seçimleri kazanacağına yönelik artan beklentilerin de altın fiyatlarının artmasına yardımcı olduğunu söylemişti. Ancak bu hafta Ortadoğu’da artan gerilim ve Fed’den faiz indirimine yönelik gelen son mesajlar altın fiyatlarında yeni bir yükselişe neden oldu.Yıl sonunda gram altının 3 bin 500 TL’ye yükselmesini bekleyen Yıldırımtürk, son gelişmeler sonrası gram altının yıl sonunda 3 bin 750 TL’ye ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. Yıldırımtürk ayrıca, ABD’de kasımda yapılacak başkanlık seçimlerini yeniden Trump’ın kazanması halinde, sertlik yanlısı politikaları nedeniyle altın fiyatlarının daha da yükselebileceğine işaret etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/sgk-acikladi-en-dusuk-emekli-ayliginin-fark-odemesi-7-agustosta--1086430955.html
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Yıl sonu tahmini güncellendi: Gram altın için 3 bin 750 TL beklentisi
11:25 02.08.2024 (güncellendi: 11:28 02.08.2024)
Uzmanlara göre altında ilerleyen dönemde yeni önemli ve belirgin artışlar yaşanması beklenmiyor. Peki gram altın yıl sonunda ne kadar olacak?
Altın fiyatlarındaki seyri Hürriyet Gazetesi'ne değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Ons altın fiyatına asıl etki eden, 2 bin 417 dolardan 2 bin 447 dolara yükselten Powell’ın yaptığı açıklamalar oldu. Fed’in faiz indirimi daha önce de fiyatlanmıştı ancak artık kesin gözüyle bakılıyor. Bunun yanında Hamas liderinin öldürülmesiyle artan jeopolitik gerginlik de altını destekledi” değerlendirmesinde bulundu.
Altının ons fiyatı, temmuz ayı ortasında Fed’in eylülde faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle tarihi zirveye ulaşmış; 2 bin 464 doları görerek rekor kırmıştı. Altının onsu ve Dolar/TL’deki artış nedeniyle gram altın da 2 bin 600 lirayı aşmıştı.
Uzmanlar, Fed’den gelen son sinyallerin yanında, Donald Trump’ın suikast girişimi sonrası seçimleri kazanacağına yönelik artan beklentilerin de altın fiyatlarının artmasına yardımcı olduğunu söylemişti. Ancak bu hafta Ortadoğu’da artan gerilim ve Fed’den faiz indirimine yönelik gelen son mesajlar altın fiyatlarında yeni bir yükselişe neden oldu.
Yıl sonunda gram altının 3 bin 500 TL’ye yükselmesini bekleyen Yıldırımtürk, son gelişmeler sonrası gram altının yıl sonunda 3 bin 750 TL’ye ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. Yıldırımtürk ayrıca, ABD’de kasımda yapılacak başkanlık seçimlerini yeniden Trump’ın kazanması halinde, sertlik yanlısı politikaları nedeniyle altın fiyatlarının daha da yükselebileceğine işaret etti.