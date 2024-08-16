https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/biden-gazzede-ateskes-anlasmasina-hic-olmadigi-kadar-yakiniz-1086942039.html

Biden: Gazze'de ateşkes anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakınız

Biden: Gazze'de ateşkes anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakınız

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Biden, bugün Doha'da yapılan müzakerelerin ardından Gazze'de olası ateşkes anlaşması için "Hiç olmadığı kadar yakınız" yorumunu yaptı. 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T21:39+0300

2024-08-16T21:39+0300

2024-08-16T21:39+0300

israil- filistin çatışması

abd

joe biden

gazze

gazze şeridi

gazze ablukası

ateşkes

müzakere

katar

doha

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0b/1086736048_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8229a9b9905af82942410006821f16e2.jpg

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlik öncesi basın mensuplarının Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili sorusunu yanıtladı.Biden, salona girişinde, Ortadoğu'daki ateşkes çabalarını yakından takip ettiğini ve bu sebeple toplantıya geç kaldığını söyledi.Doha'daki ateşkes müzakerelerinin gelecek hafta devam edecek olmasıyla ilgili ümitli olduğunu ima eden Biden, "(Gazze'de ateşkese) Hiç olmadığı kadar yakınız. 3 gün öncesine göre çok çok yakınız. Uğursuzluk getirmek istemem, şu an henüz orada değiliz ama yakınız" değerlendirmesini yaptı.ABD, Mısır ve Katar, Doha'daki ateşkes müzakereleriyle ilgili ortak bir açıklama yapmış ve görüşmelerin gelecek hafta Kahire'de devam etmesi kararı alındığını duyurmuştu.Açıklamada, "Son 48 saat içerisinde hükümetlerimizin üst düzey yetkilileri, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının yanı sıra esirler ve tutukluların serbest bırakılması konusunda yoğun müzakereler yürütmüştür. Bu müzakereler, ciddi ve yapıcı biçimde olumlu bir ortamda yapılmıştır" ifadeleri yer almıştı.ABD'nin bugün Katar ve Mısır'ın desteğiyle taraflar arasındaki anlaşma konusunda boşlukların azaltılmasını amaçlayan bir öneri sunduğu belirtilen açıklamada, bu önerinin ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mart tarihinde açıkladığı öneri ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararıyla uyumlu olduğu kaydedilmişti.Geçen haftalarda uzlaşıya varılan konular üzerine inşa edildiği bilgisine yer verilen önerinin, 'boşlukları tamamlayarak anlaşmanın hızlıca uygulanmasını sağlayacağı' vurgulanmıştı.Anlaşmanın uygulanması konusundaki detayların ilerleyen günlerde görüşüleceği bildirilerek, teknik ekiplerin esirler ve tutuklular dahil, anlaşmanın insani boyutunu kapsamlı bir biçimde ele alacağı ifade edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/hamastan-abdnin-yeni-oneri-sundugu-muzakerelere-dair-aciklama-israil-yeni-sartlar-dayatmak-istiyor-1086941345.html

gazze

gazze şeridi

katar

doha

mısır

ürdün

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, joe biden, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, ateşkes, müzakere, katar, doha, mısır, ürdün, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, filistin sorunu