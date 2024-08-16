https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/ingiliz-basini-ukraynali-askerler-kursk-saldirisindan-once-ingilterede-egitimden-gecti-1086942576.html

İngiliz basını: Ukraynalı askerler, Kursk saldırısından önce İngiltere'de eğitimden geçti

İngiliz basını: Ukraynalı askerler, Kursk saldırısından önce İngiltere'de eğitimden geçti

Sputnik Türkiye

Ukraynalı birliklerin Rusya'nın Kursk Bölgesi'ne düzenledikleri saldırı için İngiltere'de eğitim aldıkları ortaya çıktı. 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T22:31+0300

2024-08-16T22:31+0300

2024-08-16T22:31+0300

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İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, Rusya'nın Kursk Bölgesi'ne düzenlenen saldırıdan bir ay önce çok sayıda Ukrayna askeri İngiltere'de eğitimden geçti.Kursk Bölgesi'ndeki saldırıya katılan çok sayıda Ukraynalı askerin operasyondan bir ay önce İngiliz ordusuyla eğitim görmek üzere İngiltere'ye gittiğini yazan gazete, birkaç gün süren eğitim sırasında yüksek binalara yönelik saldırılara odaklanıldığının altını çizdi.The Times'a konuşan bir kaynak, Kursk saldırısının tahliye için gerekli tıbbi araçların yetersizliği nedeniyle kötü organize edildiğini vurguladı.Kaynak, sürekli tutukluk yapan Batı yapımı silahlarda da sorunlar yaşandığını vurguladı.Ukrayna'nın Kursk saldırısı6 Ağustos sabahı yaklaşık 1000 kişiden oluşan Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'nin Suca kentinin bir bölümünü ele geçirme girişiminde bulunmuştu.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda sivillerin de hayatını kaybettiğini, ayrıca askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde NATO ülkelerinin sağladığı ağır silah ve teçhizatı aktif olarak kullandığının altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/ukraynadan-kurska-yeni-saldiri-seim-nehri-uzerindeki-kopru-yikildi-1086940444.html

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