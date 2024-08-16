İnce’den Altaylı - Kılıçdaroğlu tartışması hakkında açıklama: ‘Yapmayın beyler!’

Türkiye
SON DAKİKA | Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 40 zam geldi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
07:11
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
DSÖ'den acil durum: 'Afrika ülkelerinden Türkiye’ye gelecek olanlar sağlık kontrolünden geçecek mi?'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ali Deniz Kardelen, Okan Aslan'ın konuğu oldu
12:05
80 dk
HABER MASASI
Paris 2024 olimpiyatlarında göze çarpanlar.
13:30
35 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından Zalujnıy iddiası: İtaatsizlik yaptı
14:09
3 dk
SESLİ HABER
50 yıldır işe bisikletiyle gidiyor
14:19
2 dk
SESLİ HABER
Döviz ile satış faturası ağır oldu: 4 milyon 654 bin lira ceza
14:27
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de Filistin destekçilerine yumuşak davranmakla eleştirilen rektör istifa etti
14:34
2 dk
SESLİ HABER
Naci Görür, İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçesini açıkladı
14:44
2 dk
SESLİ HABER
Real Madrid’in iki yıldızından Arda Güler’e övgü
14:52
2 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
61 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
New York Times: Zafer Rusya'nın elinde
17:46
2 dk
SESLİ HABER
5 yaşındaki Burak kumbarasında biriktirdiği parayı Gazze halkına bağışladı
17:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Astronotlar uzayda 'mahsur' kaldı: NASA henüz karar veremedi
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Trump’ın yardımcısından dikkat çeken açıklama: Dünyanın polisliğini bırakmalıyız
18:26
2 dk
SESLİ HABER
New York Times’dan ‘Hunter Biden’ iddiası
18:41
3 dk
SESLİ HABER
Depremde ayaklarını kaybetti: 'Onu sırtımda bile taşırım'
18:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:01
11 dk
SESLİ HABER
Kasksız sürücü ceza kesilince gülme krizine girdi
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Filistin destekçilerinden Kamala Harris’e protesto
19:25
2 dk
SESLİ HABER
Parktaki kamelyaya kendini asarak yaşamına son verdi
19:34
1 dk
SESLİ HABER
'La Lina' yolda: Etkileri neler?
19:42
4 dk
SESLİ HABER
Atatürk’le ilgili yeni belgeler paylaşıldı
19:53
3 dk
SESLİ HABER
Fahiş fiyata 3 farklı şikayet hattı: 6 gün kapatma ve 1 milyon liraya kadar para cezası verilebilir
20:04
3 dk
SESLİ HABER
Köylüler kendi imkânlarıyla kanalizasyon kuyuları açıyor: 'Mikrop, rezillik her şey bir arada'
20:15
4 dk
SESLİ HABER
Annesi satılan yavru keçiyi sahiplenip evcilleştirdi
20:27
2 dk
SESLİ HABER
Adana'da sıcaklık 50 dereceyi buldu, tatlıcılar inovasyona gitti
20:51
1 dk
SESLİ HABER
Yüksekova'daki meyve ağaçları çiftçinin yüzünü güldürdü
22:34
1 dk
SESLİ HABER
PKK'nın düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti: Mezarı başında anıldı
22:47
1 dk
SESLİ HABER
Marmara Depremi'nin yıkamadığı mahalle
23:05
2 dk
SESLİ HABER
Tek başına soyduğu dükkanı ertesi gün arkadaşı ile de soydu
23:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ROCK N ROLL'UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
07:11
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SOUL MÜZİĞİN KRALİÇESİ
12 yaşında anne oldu, feminizmin öncülerindendi
08:10
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Maymun Çiçeği tehdidi Avrupa’da
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/inceden-altayli---kilicdaroglu-tartismasi-hakkinda-aciklama-yapmayin-beyler-1086915568.html
İnce’den Altaylı - Kılıçdaroğlu tartışması hakkında açıklama: ‘Yapmayın beyler!’
İnce’den Altaylı - Kılıçdaroğlu tartışması hakkında açıklama: ‘Yapmayın beyler!’
Sputnik Türkiye
Fatih Altaylı ve Kılıçdaroğlu arasındaki 'sarayın ajanı ve dış devletlerin ajanı olma' tartışması yankısını sürdürürken konuya dair eski CHP'li ve şu an... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T10:45+0300
2024-08-16T11:14+0300
politika
muharrem ince
fatih altaylı
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1d/1075024761_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4f15f92ffa429127baf08dcfcb410a4f.jpg
Altaylı'nın yakın zamanda YouTube hesabından yayınladığı ve Kılıçdaroğlu'nu 'dış devlet ajanı veya iktidarın ajanı' olmakla ve 'şuursuz olmakla' suçlayan videosu ardından Kılıçdaroğlu ve Altaylı arasında gerginlik başlamıştı. Kılıçdaroğlu'nun sert cevabı ardından Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelttiği eleştirileri 'düzeysiz' olarak nitelendirirken, Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisinin arkasında, CHP'yi yeniden ele geçirme çabalarına engel olduğu için duyduğu öfkenin yattığını ileri sürmüştü. İkili arasındaki tartışma sosyal medyada çok tartışıldı. CHP'den de bir zamanlar Cumhurbaşkanı adayı olan ve şu an Memleket Partisi liderliğini yapan Muharrem İnce'den konu hakkında açıklama geldi. İnce, X hesabında şunları yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/kemal-kilicdaoglu-ile-fatih-altayli-tartismasinda-yeni-boyut-merkepler-adam-olur-1086854165.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1d/1075024761_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_3ac41bb9b72b60287f73b4a7d26602cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
muharrem ince, fatih altaylı, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti
muharrem ince, fatih altaylı, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti

İnce’den Altaylı - Kılıçdaroğlu tartışması hakkında açıklama: ‘Yapmayın beyler!’

10:45 16.08.2024 (güncellendi: 11:14 16.08.2024)
© AA / Berke BayurMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
© AA / Berke Bayur
Abone ol
Fatih Altaylı ve Kılıçdaroğlu arasındaki 'sarayın ajanı ve dış devletlerin ajanı olma' tartışması yankısını sürdürürken konuya dair eski CHP'li ve şu an Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den yorum geldi.
Altaylı'nın yakın zamanda YouTube hesabından yayınladığı ve Kılıçdaroğlu'nu 'dış devlet ajanı veya iktidarın ajanı' olmakla ve 'şuursuz olmakla' suçlayan videosu ardından Kılıçdaroğlu ve Altaylı arasında gerginlik başlamıştı.
Kılıçdaroğlu'nun sert cevabı ardından Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelttiği eleştirileri 'düzeysiz' olarak nitelendirirken, Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisinin arkasında, CHP'yi yeniden ele geçirme çabalarına engel olduğu için duyduğu öfkenin yattığını ileri sürmüştü.
İkili arasındaki tartışma sosyal medyada çok tartışıldı.
CHP'den de bir zamanlar Cumhurbaşkanı adayı olan ve şu an Memleket Partisi liderliğini yapan Muharrem İnce'den konu hakkında açıklama geldi.
İnce, X hesabında şunları yazdı:

13 yıl CHP Genel Başkanlığını yapan, türlü tehditlere ve hakaretlere maruz kalan, gücü yettiğince mücadele eden bir kişiye bugünlerde yapılan hakaretleri kınıyorum. Kemal Bey ile parti içinde mücadele ettim, siyasi olarak bir çok stratejik hata yaptığını ifade ettim. Etrafını yanlış insanların sardığını, yanlış yönlendirildiğini bana karşı da çok yanlışlar yapıldığını söyledim. En kızgın olduğum zamanlarda bile kendisine hakaret etmedim. O da bana hakaret etmedi. Yıllardır çantasını taşıyan, yalakalıkta kimseye fırsat vermeyenlerin şimdi vurun abalıya korosunda yer alması en hafif tabirle ayıptır. Yapmayın beyler!

Her ne kadar “Saraya giden CHP’li” iftirası ve diğer tüm iftiralar bana atılırken beni savunmamış olsa da, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Sarayın Adamı” sözlerinin söylenmesine gönlüm razı değil. Ben doğruyu bilir, doğruyu konuşurum. Delikanlılık biz de kalsın.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
POLİTİKA
Kemal Kılıçdaroğlu ile Fatih Altaylı tartışmasında yeni boyut: 'Merkepler adam olur...'
14 Ağustos, 21:27

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала