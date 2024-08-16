https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/inceden-altayli---kilicdaroglu-tartismasi-hakkinda-aciklama-yapmayin-beyler-1086915568.html
İnce’den Altaylı - Kılıçdaroğlu tartışması hakkında açıklama: ‘Yapmayın beyler!’
İnce’den Altaylı - Kılıçdaroğlu tartışması hakkında açıklama: ‘Yapmayın beyler!’
Sputnik Türkiye
Fatih Altaylı ve Kılıçdaroğlu arasındaki 'sarayın ajanı ve dış devletlerin ajanı olma' tartışması yankısını sürdürürken konuya dair eski CHP'li ve şu an... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T10:45+0300
2024-08-16T10:45+0300
2024-08-16T11:14+0300
politika
muharrem ince
fatih altaylı
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ak parti
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Altaylı'nın yakın zamanda YouTube hesabından yayınladığı ve Kılıçdaroğlu'nu 'dış devlet ajanı veya iktidarın ajanı' olmakla ve 'şuursuz olmakla' suçlayan videosu ardından Kılıçdaroğlu ve Altaylı arasında gerginlik başlamıştı. Kılıçdaroğlu'nun sert cevabı ardından Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelttiği eleştirileri 'düzeysiz' olarak nitelendirirken, Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisinin arkasında, CHP'yi yeniden ele geçirme çabalarına engel olduğu için duyduğu öfkenin yattığını ileri sürmüştü. İkili arasındaki tartışma sosyal medyada çok tartışıldı. CHP'den de bir zamanlar Cumhurbaşkanı adayı olan ve şu an Memleket Partisi liderliğini yapan Muharrem İnce'den konu hakkında açıklama geldi. İnce, X hesabında şunları yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/kemal-kilicdaoglu-ile-fatih-altayli-tartismasinda-yeni-boyut-merkepler-adam-olur-1086854165.html
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muharrem ince, fatih altaylı, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti
muharrem ince, fatih altaylı, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti
İnce’den Altaylı - Kılıçdaroğlu tartışması hakkında açıklama: ‘Yapmayın beyler!’
10:45 16.08.2024 (güncellendi: 11:14 16.08.2024)
Fatih Altaylı ve Kılıçdaroğlu arasındaki 'sarayın ajanı ve dış devletlerin ajanı olma' tartışması yankısını sürdürürken konuya dair eski CHP'li ve şu an Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den yorum geldi.
Altaylı'nın yakın zamanda YouTube hesabından yayınladığı ve Kılıçdaroğlu'nu 'dış devlet ajanı veya iktidarın ajanı' olmakla ve 'şuursuz olmakla' suçlayan videosu ardından Kılıçdaroğlu ve Altaylı arasında gerginlik başlamıştı.
Kılıçdaroğlu'nun sert cevabı ardından Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelttiği eleştirileri 'düzeysiz' olarak nitelendirirken, Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisinin arkasında, CHP'yi yeniden ele geçirme çabalarına engel olduğu için duyduğu öfkenin yattığını ileri sürmüştü.
İkili arasındaki tartışma sosyal medyada çok tartışıldı.
CHP'den de bir zamanlar Cumhurbaşkanı adayı olan ve şu an Memleket Partisi liderliğini yapan Muharrem İnce'den konu hakkında açıklama geldi.
İnce, X hesabında şunları yazdı:
13 yıl CHP Genel Başkanlığını yapan, türlü tehditlere ve hakaretlere maruz kalan, gücü yettiğince mücadele eden bir kişiye bugünlerde yapılan hakaretleri kınıyorum. Kemal Bey ile parti içinde mücadele ettim, siyasi olarak bir çok stratejik hata yaptığını ifade ettim. Etrafını yanlış insanların sardığını, yanlış yönlendirildiğini bana karşı da çok yanlışlar yapıldığını söyledim. En kızgın olduğum zamanlarda bile kendisine hakaret etmedim. O da bana hakaret etmedi. Yıllardır çantasını taşıyan, yalakalıkta kimseye fırsat vermeyenlerin şimdi vurun abalıya korosunda yer alması en hafif tabirle ayıptır. Yapmayın beyler!
Her ne kadar “Saraya giden CHP’li” iftirası ve diğer tüm iftiralar bana atılırken beni savunmamış olsa da, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Sarayın Adamı” sözlerinin söylenmesine gönlüm razı değil. Ben doğruyu bilir, doğruyu konuşurum. Delikanlılık biz de kalsın.