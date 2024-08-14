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Kemal Kılıçdaroğlu ile Fatih Altaylı tartışmasında yeni boyut: 'Merkepler adam olur...'
Kemal Kılıçdaroğlu ile Fatih Altaylı tartışmasında yeni boyut: 'Merkepler adam olur...'
Sputnik Türkiye
Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkepler adam olur, sen adam olmazsın" diyerek gazeteci Fatih Altaylı'ya sert... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T21:27+0300
2024-08-14T21:27+0300
2024-08-14T21:47+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
fatih altaylı
tartışma
kavga
merkep
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda gazeteci Fatih Altaylı'ya sert karşılık verdi.Paylaşımına "Merkepler adam olur, sen adam olmazsın" diye giriş yapan Kılıçdaroğlu açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Saray talimatıyla oynanmış anketler yayınlayan iş birlikçi'Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu paylaşımında Altaylı'ya, "Eline sağlık paylaşımından ötürü sadece ama sadece savcılığa çağrıldığın için, "Ben anket yaptım" diyerek özür dileyen korkak" diye seslendi.Kılıçdaroğlu açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Kılıçdaroğlu kendisi hakkında, “Akp için çalışıyor - Dış devletlerin Ajanı" iddialarına da yanıt vererek açıklamasına şu cümleler ile devam etti:
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kemal kılıçdaroğlu, fatih altaylı, tartışma, kavga, merkep
kemal kılıçdaroğlu, fatih altaylı, tartışma, kavga, merkep
Kemal Kılıçdaroğlu ile Fatih Altaylı tartışmasında yeni boyut: 'Merkepler adam olur...'
21:27 14.08.2024 (güncellendi: 21:47 14.08.2024)
Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkepler adam olur, sen adam olmazsın" diyerek gazeteci Fatih Altaylı'ya sert yanıt verdi.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda gazeteci Fatih Altaylı'ya sert karşılık verdi.
Paylaşımına "Merkepler adam olur, sen adam olmazsın" diye giriş yapan Kılıçdaroğlu açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Güç, Fetö terör örgütündeyken her organizasyonlarına koşup yalakalık yapan Kepaze.
Doğan Grubunda çalışırken Ciner'e küfür eden, Ciner daha çok para verince oraya geçen, patronların Satılık elemanı.
İnsan Hakları Derneği Başkanı bir Hanım için; "Gördüğüm yerde cinsel tacizde bulunmazsam namerdim" diyen NAMERT Kadın Düşmanı.
'Saray talimatıyla oynanmış anketler yayınlayan iş birlikçi'
Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu paylaşımında Altaylı'ya, "Eline sağlık paylaşımından ötürü sadece ama sadece savcılığa çağrıldığın için, "Ben anket yaptım" diyerek özür dileyen korkak" diye seslendi.
Kılıçdaroğlu açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Muhalifmiş.
"Gocuklu celep kaldırınca sopasını, sürüye katılmaya koşan" besili bir koyundan farkın yok. Kalemin satılık. Ruhun satılık. Hatta küfür yuvası ağzın bile satılık.
Belinde tabancayla gazetecilerin grev çadırını basan, Çalıştığın kurumda gazeteci kıyımı yapılırken "Ne yapabilirdim" diyen, Yanında çalışan kadın gazeteciye beyzbol sopası gösteren, Onurlu gazeteci düşmanı, paranın kölesi bir Çukursun.
Gezideki tutumunu da unutmadım! Ve daha niceleri.
Kılıçdaroğlu kendisi hakkında, “Akp için çalışıyor - Dış devletlerin Ajanı" iddialarına da yanıt vererek açıklamasına şu cümleler ile devam etti:
Be Gafil! Ben, Bu partiyi senin gibi "elinde viski kadehleriyle partime yön veren" alçakların elinden aldım ve Halkın Partisi yaptım. Bina görevlileri ile oturdum. Kağıt toplayıcıların arkadaşı oldum. Evlere temizliğe giden kadınlara yoldaş oldum. Çok fakir sofrasına oturdum. Emekliyle, işçiyle, garibanla hemhal oldum. Sarayın değil, yoksulun sofrasına oturdum.