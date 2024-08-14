https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/kemal-kilicdaoglu-ile-fatih-altayli-tartismasinda-yeni-boyut-merkepler-adam-olur-1086854165.html

Kemal Kılıçdaroğlu ile Fatih Altaylı tartışmasında yeni boyut: 'Merkepler adam olur...'

Kemal Kılıçdaroğlu ile Fatih Altaylı tartışmasında yeni boyut: 'Merkepler adam olur...'

Sputnik Türkiye

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkepler adam olur, sen adam olmazsın" diyerek gazeteci Fatih Altaylı'ya sert... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T21:27+0300

2024-08-14T21:27+0300

2024-08-14T21:47+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

fatih altaylı

tartışma

kavga

merkep

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda gazeteci Fatih Altaylı'ya sert karşılık verdi.Paylaşımına "Merkepler adam olur, sen adam olmazsın" diye giriş yapan Kılıçdaroğlu açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Saray talimatıyla oynanmış anketler yayınlayan iş birlikçi'Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu paylaşımında Altaylı'ya, "Eline sağlık paylaşımından ötürü sadece ama sadece savcılığa çağrıldığın için, "Ben anket yaptım" diyerek özür dileyen korkak" diye seslendi.Kılıçdaroğlu açıklamasında şu cümlelere yer verdi:Kılıçdaroğlu kendisi hakkında, “Akp için çalışıyor - Dış devletlerin Ajanı" iddialarına da yanıt vererek açıklamasına şu cümleler ile devam etti:

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kemal kılıçdaroğlu, fatih altaylı, tartışma, kavga, merkep