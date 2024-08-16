https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/hollandali-sagci-wilders-basbakana-sordu-kuzey-akim-sabotajini-zelenskiy-biliyor-muydu-1086933897.html

Hollandalı sağcı Wilders, Başbakan’a sordu: Kuzey Akım sabotajını Zelenskiy biliyor muydu?

Hollandalı sağcı Wilders, Başbakan’a sordu: Kuzey Akım sabotajını Zelenskiy biliyor muydu?

Sputnik Türkiye

Hollanda’da iktidar ortağı olan PVV partisinin Genel Başkanı Geert Wilders, Kuzey Akım’a yapılan sabotajın Zelenskiy tarafından ‘bilinip bilinmediği’ konusunda... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T17:34+0300

2024-08-16T17:34+0300

2024-08-16T17:34+0300

dünya

hollanda

geert wilders

dick schoof

kuzey akım

ukrayna

sabotaj

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ABD medyasınca Kuzey Akım boru hattına 2022’de düzenlenen sabotajların dönemin Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy liderliğindeki bir grup yüksek rütbeli Ukraynalı subay tarafından düzenlendiği ve sabotajın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından bildiği iddiaları Almanya gündeminde yer almıştı. Almanya’dan sonra Hollanda da konu, PVV partisinin Genel Başkanı Geert Wilders tarafından parlamentoya taşındı.Wilders, soru önergelerini iktidar ortağı Başbakan Dick Schoof’a, Dışişleri ve Savunma Bakanlarına yönelteceğini duyurdu. Wilders soru önergeleriyle birlikte yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/almanya-tutuklama-emrini-cikartmisti-kuzey-akim-saldirisinin-zanlisi-polonyadan-ukraynaya-gecti-1086839041.html

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hollanda, geert wilders, dick schoof, kuzey akım, ukrayna, sabotaj