https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/hollandali-sagci-wilders-basbakana-sordu-kuzey-akim-sabotajini-zelenskiy-biliyor-muydu-1086933897.html
Hollandalı sağcı Wilders, Başbakan’a sordu: Kuzey Akım sabotajını Zelenskiy biliyor muydu?
Hollandalı sağcı Wilders, Başbakan’a sordu: Kuzey Akım sabotajını Zelenskiy biliyor muydu?
Sputnik Türkiye
Hollanda’da iktidar ortağı olan PVV partisinin Genel Başkanı Geert Wilders, Kuzey Akım’a yapılan sabotajın Zelenskiy tarafından ‘bilinip bilinmediği’ konusunda... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T17:34+0300
2024-08-16T17:34+0300
2024-08-16T17:34+0300
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kuzey akım
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ABD medyasınca Kuzey Akım boru hattına 2022’de düzenlenen sabotajların dönemin Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy liderliğindeki bir grup yüksek rütbeli Ukraynalı subay tarafından düzenlendiği ve sabotajın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından bildiği iddiaları Almanya gündeminde yer almıştı. Almanya’dan sonra Hollanda da konu, PVV partisinin Genel Başkanı Geert Wilders tarafından parlamentoya taşındı.Wilders, soru önergelerini iktidar ortağı Başbakan Dick Schoof’a, Dışişleri ve Savunma Bakanlarına yönelteceğini duyurdu. Wilders soru önergeleriyle birlikte yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/almanya-tutuklama-emrini-cikartmisti-kuzey-akim-saldirisinin-zanlisi-polonyadan-ukraynaya-gecti-1086839041.html
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hollanda, geert wilders, dick schoof, kuzey akım, ukrayna, sabotaj
hollanda, geert wilders, dick schoof, kuzey akım, ukrayna, sabotaj
Hollandalı sağcı Wilders, Başbakan’a sordu: Kuzey Akım sabotajını Zelenskiy biliyor muydu?
Hollanda’da iktidar ortağı olan PVV partisinin Genel Başkanı Geert Wilders, Kuzey Akım’a yapılan sabotajın Zelenskiy tarafından ‘bilinip bilinmediği’ konusunda Hollanda Başbakanı Schoof’a yönelik soru önergesi verdi.
ABD medyasınca Kuzey Akım boru hattına 2022’de düzenlenen sabotajların dönemin Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy liderliğindeki bir grup yüksek rütbeli Ukraynalı subay tarafından düzenlendiği ve sabotajın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından bildiği iddiaları Almanya gündeminde yer almıştı. Almanya’dan sonra Hollanda da konu, PVV partisinin Genel Başkanı Geert Wilders tarafından parlamentoya taşındı.
Wilders, soru önergelerini iktidar ortağı Başbakan Dick Schoof’a, Dışişleri ve Savunma Bakanlarına yönelteceğini duyurdu. Wilders soru önergeleriyle birlikte yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Başbakan Schoof ve meslektaşlarına, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Kuzey Akımı'na yönelik sabotajdan haberdar olduğu ve buna onay verdiği yönündeki haberler hakkında ek sorular.”