https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/almanya-tutuklama-emrini-cikartmisti-kuzey-akim-saldirisinin-zanlisi-polonyadan-ukraynaya-gecti-1086839041.html
Almanya tutuklama emri çıkartmıştı: Kuzey Akım saldırısının zanlısı Polonya’dan Ukrayna’ya geçti
Almanya tutuklama emri çıkartmıştı: Kuzey Akım saldırısının zanlısı Polonya’dan Ukrayna’ya geçti
Sputnik Türkiye
Almanya’nın Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarını havaya uçuran ekibin bir parçası olduğu iddiasıyla tutuklama emri çıkarttığı kişinin Polonya’dan Ukrayna’ya... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T14:40+0300
2024-08-14T14:40+0300
2024-08-14T14:52+0300
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kuzey akım
sabotaj
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patlama
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Polonya Başsavcılığı Sözcüsü Anna Adamiak, “Bu adam Temmuz başında Polonya-Ukrayna sınırını geçti” bilgisini verdi.Adamiak, Alman makamların zanlının adını Avrupa Tutuklama Emri veri tabanına girdiğini, ama Polonya Sınır Koruma’nın kullandığı arananlar veri tabanına girmediği için Polonya’nın söz konusu kişiyi gözaltına almadığını anlattı.Polonya polisinin, Alman meslektaşlarının talebi üzerine, Varşova yakınlarındaki Pruszkow'da oturan Vladimir Z. için arama çalışmaları yürüttüğünü doğrulayan Başsavcılık Sözcüsü, “Vladimir Z. ikamet ettiği yerde bulunamadı” dedi.Daha önce Almanya Başsavcılığı’nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıya karıştığından şüphelenilen ve Polonya'da yaşayan Ukraynalı bir dalış eğitmeni hakkında tutuklama emri çıkardığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/almanyada-kuzey-akim-sabotajinin-olasi-faili-hakkinda-tutuklama-emri-cikti-1086824494.html
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polonya, almanya, ukrayna, kuzey akım, sabotaj, saldırı, patlama
polonya, almanya, ukrayna, kuzey akım, sabotaj, saldırı, patlama
Almanya tutuklama emri çıkartmıştı: Kuzey Akım saldırısının zanlısı Polonya’dan Ukrayna’ya geçti
14:40 14.08.2024 (güncellendi: 14:52 14.08.2024)
Almanya’nın Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarını havaya uçuran ekibin bir parçası olduğu iddiasıyla tutuklama emri çıkarttığı kişinin Polonya’dan Ukrayna’ya gittiği belirtildi.
Polonya Başsavcılığı Sözcüsü Anna Adamiak, “Bu adam Temmuz başında Polonya-Ukrayna sınırını geçti” bilgisini verdi.
Adamiak, Alman makamların zanlının adını Avrupa Tutuklama Emri veri tabanına girdiğini, ama Polonya Sınır Koruma’nın kullandığı arananlar veri tabanına girmediği için Polonya’nın söz konusu kişiyi gözaltına almadığını anlattı.
Polonya polisinin, Alman meslektaşlarının talebi üzerine, Varşova yakınlarındaki Pruszkow'da oturan Vladimir Z. için arama çalışmaları yürüttüğünü doğrulayan Başsavcılık Sözcüsü, “Vladimir Z. ikamet ettiği yerde bulunamadı” dedi.
Daha önce Almanya Başsavcılığı’nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıya karıştığından şüphelenilen ve Polonya'da yaşayan Ukraynalı bir dalış eğitmeni hakkında tutuklama emri çıkardığı bildirilmişti.