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TBMM'den geçen hayvan yasası için Bakan Yumaklı konuşuyor: Nasıl uygulanacak?
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Hatay'da UFO heyecanı: Uzmanlar görüntüleri inceleyecek
Hatay'da UFO heyecanı: Uzmanlar görüntüleri inceleyecek
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Arsuz ilçesinde akşam saatlerinde görülen ve UFO olduğu iddia edilen bir cisim, bölge halkında heyecan yarattı. Görüntülerde, mavi ışıklar yayan ve... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T11:16+0300
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Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde yaşayan Pırıl Yokuş, gökyüzünde beliren ve uçağa benzemeyen bir cismi cep telefonuyla kaydetti. Yokuş'un ifadesine göre, cisim sağa sola ve aşağı yukarı hareket ediyor, mavi ışıklar yayıyordu. Görüntülerde bir dış halka ve bir iç halka olan cismin zaman zaman yanıp söndüğü ve bilinen herhangi bir cisme benzemediği belirtildi.Yokuş, "Görüntüdeki cisim çok düzensiz hareket ediyordu ve bir uçağa benzemiyordu. İlk olarak ablam gördü, ardından terasta çekim yaptık. Cisim, gözle daha net görülüyordu ve kameraya yansıyanla gözle görülen arasında fark vardı" dedi.Cismin UFO olup olmadığı konusunda son kararı uzmanlar verecek. Yokuş, "Görüntü uzmanlar tarafından incelenecek. Biz gözle gördüğümüz şeyin UFO olduğuna inanıyoruz ama kesin sonuç uzmanların değerlendirmeleriyle belli olacak" şeklinde konuştu.Arsuz'daki bu olay, UFO gözlemleri konusunda merak uyandırdı ve uzmanlar tarafından yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.
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Hatay'da UFO heyecanı: Uzmanlar görüntüleri inceleyecek

11:16 30.07.2024
© İHA / OGÜN ASLAN-AW257071UFO
UFO - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© İHA / OGÜN ASLAN-AW257071
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde akşam saatlerinde görülen ve UFO olduğu iddia edilen bir cisim, bölge halkında heyecan yarattı. Görüntülerde, mavi ışıklar yayan ve düzensiz hareket eden bir cisim yer aldı.
Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde yaşayan Pırıl Yokuş, gökyüzünde beliren ve uçağa benzemeyen bir cismi cep telefonuyla kaydetti. Yokuş'un ifadesine göre, cisim sağa sola ve aşağı yukarı hareket ediyor, mavi ışıklar yayıyordu. Görüntülerde bir dış halka ve bir iç halka olan cismin zaman zaman yanıp söndüğü ve bilinen herhangi bir cisme benzemediği belirtildi.
Yokuş, "Görüntüdeki cisim çok düzensiz hareket ediyordu ve bir uçağa benzemiyordu. İlk olarak ablam gördü, ardından terasta çekim yaptık. Cisim, gözle daha net görülüyordu ve kameraya yansıyanla gözle görülen arasında fark vardı" dedi.
Cismin UFO olup olmadığı konusunda son kararı uzmanlar verecek. Yokuş, "Görüntü uzmanlar tarafından incelenecek. Biz gözle gördüğümüz şeyin UFO olduğuna inanıyoruz ama kesin sonuç uzmanların değerlendirmeleriyle belli olacak" şeklinde konuştu.
Arsuz'daki bu olay, UFO gözlemleri konusunda merak uyandırdı ve uzmanlar tarafından yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.
komodo enjeri - Hindistan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2024
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