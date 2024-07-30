https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/hatayda-ufo-heyecani-uzmanlar-goruntuleri-inceleyecek-1086326979.html
Hatay'da UFO heyecanı: Uzmanlar görüntüleri inceleyecek
Hatay'da UFO heyecanı: Uzmanlar görüntüleri inceleyecek
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Arsuz ilçesinde akşam saatlerinde görülen ve UFO olduğu iddia edilen bir cisim, bölge halkında heyecan yarattı. Görüntülerde, mavi ışıklar yayan ve... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T11:16+0300
2024-07-30T11:16+0300
2024-07-30T11:16+0300
yaşam
ufo
ufo
ufo
ufo
ufo araştırması
uzman
uzay
hatay
teknoloji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086328746_0:334:1284:1056_1920x0_80_0_0_4d6519c538406116939e08bd0d219965.jpg
Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde yaşayan Pırıl Yokuş, gökyüzünde beliren ve uçağa benzemeyen bir cismi cep telefonuyla kaydetti. Yokuş'un ifadesine göre, cisim sağa sola ve aşağı yukarı hareket ediyor, mavi ışıklar yayıyordu. Görüntülerde bir dış halka ve bir iç halka olan cismin zaman zaman yanıp söndüğü ve bilinen herhangi bir cisme benzemediği belirtildi.Yokuş, "Görüntüdeki cisim çok düzensiz hareket ediyordu ve bir uçağa benzemiyordu. İlk olarak ablam gördü, ardından terasta çekim yaptık. Cisim, gözle daha net görülüyordu ve kameraya yansıyanla gözle görülen arasında fark vardı" dedi.Cismin UFO olup olmadığı konusunda son kararı uzmanlar verecek. Yokuş, "Görüntü uzmanlar tarafından incelenecek. Biz gözle gördüğümüz şeyin UFO olduğuna inanıyoruz ama kesin sonuç uzmanların değerlendirmeleriyle belli olacak" şeklinde konuştu.Arsuz'daki bu olay, UFO gözlemleri konusunda merak uyandırdı ve uzmanlar tarafından yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/komodo-ejderiyle-ilgili-cigir-acan-kesif-boyle-bir-sey-nasil-olabilir-baska-hicbir-hayvanda-yok-1086189742.html
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1e/1086328746_0:214:1284:1177_1920x0_80_0_0_528f1c988e56b68e87a7e420273fe918.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ufo, ufo, ufo, ufo, ufo araştırması, uzman, uzay, hatay, teknoloji
ufo, ufo, ufo, ufo, ufo araştırması, uzman, uzay, hatay, teknoloji
Hatay'da UFO heyecanı: Uzmanlar görüntüleri inceleyecek
Hatay'ın Arsuz ilçesinde akşam saatlerinde görülen ve UFO olduğu iddia edilen bir cisim, bölge halkında heyecan yarattı. Görüntülerde, mavi ışıklar yayan ve düzensiz hareket eden bir cisim yer aldı.
Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde yaşayan Pırıl Yokuş, gökyüzünde beliren ve uçağa benzemeyen bir cismi cep telefonuyla kaydetti. Yokuş'un ifadesine göre, cisim sağa sola ve aşağı yukarı hareket ediyor, mavi ışıklar yayıyordu. Görüntülerde bir dış halka ve bir iç halka olan cismin zaman zaman yanıp söndüğü ve bilinen herhangi bir cisme benzemediği belirtildi.
Yokuş, "Görüntüdeki cisim çok düzensiz hareket ediyordu ve bir uçağa benzemiyordu. İlk olarak ablam gördü, ardından terasta çekim yaptık. Cisim, gözle daha net görülüyordu ve kameraya yansıyanla gözle görülen arasında fark vardı" dedi.
Cismin UFO olup olmadığı konusunda son kararı uzmanlar verecek. Yokuş, "Görüntü uzmanlar tarafından incelenecek. Biz gözle gördüğümüz şeyin UFO olduğuna inanıyoruz ama kesin sonuç uzmanların değerlendirmeleriyle belli olacak" şeklinde konuştu.
Arsuz'daki bu olay, UFO gözlemleri konusunda merak uyandırdı ve uzmanlar tarafından yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.