https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/gazzede-ateskes-muzakerelerinin-yeni-turu-dohada-yapildi-abd-yeni-oneri-sundu-1086939084.html

Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeni turu Doha'da yapıldı: 'ABD yeni öneri sundu'

Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeni turu Doha'da yapıldı: 'ABD yeni öneri sundu'

Sputnik Türkiye

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen müzakerelere ABD, Mısır ve Katar'ın yanı sıra İsrail'den de yetkililerin katıldığı, Washington'un yeni bir öneri... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T19:28+0300

2024-08-16T19:28+0300

2024-08-16T19:28+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu

israil ordusu (idf)

filistin

israil-filistin sorunu

filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

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Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası konusunda yürütülen müzakerelerin yeni turunun ciddi ve yapıcı biçimde olumlu bir ortamda yapıldığı belirtildi.Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi tarafından paylaşılan ortak yazılı açıklamada, başkent Doha'da, ABD, Mısır ve Katar'ın yanı sıra İsrail'den yetkililerle yapılan müzakerelere ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, "Son 48 saat içerisinde hükümetlerimizin üst düzey yetkilileri, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının yanı sıra esirler ve tutukluların serbest bırakılması konusunda yoğun müzakereler yürütmüştür. Bu müzakereler, ciddi ve yapıcı biçimde olumlu bir ortamda yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.ABD'nin bugün Katar ve Mısır'ın desteğiyle taraflar arasındaki anlaşma konusunda 'boşlukların azaltılmasını amaçlayan bir öneri sunduğu' belirtilen açıklamada, bu önerinin ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mart tarihinde açıkladığı öneri ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararıyla uyumlu olduğu kaydedildi.'Geçen haftalarda uzlaşıya varılan konular üzerine inşa edildiği' bilgisine yer verilen önerinin, boşlukları tamamlayarak anlaşmanın hızlıca uygulanmasını sağlayacağı vurgulandı.Anlaşmanın uygulanması konusundaki detayların ilerleyen günlerde görüşüleceği bildirilerek, teknik ekiplerin esirler ve tutuklular dahil, anlaşmanın insani boyutunu kapsamlı bir biçimde ele alacağı ifade edildi.

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

doha

katar

mısır

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Sputnik Türkiye

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