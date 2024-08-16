https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/dunya-saglik-orgutu-maymun-cicegi-virusu-hizla-yayiliyor-ve-buna-karsi-bir-tedavi-yontemimiz-yok-1086933413.html

Dünya Sağlık Örgütü: Maymun çiçeği virüsü hızla yayılıyor ve buna karşı bir tedavi yöntemimiz yok

Dünya Sağlık Örgütü: Maymun çiçeği virüsü hızla yayılıyor ve buna karşı bir tedavi yöntemimiz yok

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, maymun çiçeği virüsünün (mpox) eskisinden daha hızlı yayıldığını ve yüksek ölüm oranına sahip olduğunu belirtti. 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T16:38+0300

2024-08-16T16:38+0300

2024-08-16T16:38+0300

dünya

maymun çiçeği virüsü

pandemi

virüs

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

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Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi’nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, BM yetkilisi Harris, M çiçeği virüsünün yayılma hızının arttığını ve özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar ile çocuklar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu açıkladı. Harris, “M çiçeği virüsü eskisinden daha hızlı yayılıyor ve yüksek ölüm oranına sahip” ifadesini kullanarak, hastalığın temas yoluyla bulaştığını ve hastaların izolasyonuna dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Henüz bu virüs için özel bir tedavi yöntemi bulunmadığını belirten Harris, destekleyici tedavilerin uygulandığını kaydetti.Ayrıca Harris, İsveç’te ilk M çiçeği vakasının bildirilmesinin, takip sisteminin etkin çalıştığını gösterdiğini belirterek, diğer ülkelerin de bu şeffaf yaklaşımı benimsemeleri gerektiğini ifade etti.Ne olmuştu?Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu belirterek, DSÖ Acil Durum Komitesi’nin bu doğrultuda harekete geçtiğini duyurmuştu.Nasıl bulaşıyor?M çiçeği virüsü fareler, sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşabiliyor. Virüs, vücut sıvılarıyla temas, enfekte döküntülere dokunma veya bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu gibi eşyalar üzerinden yayılabiliyor. Belirtiler genellikle virüs bulaştıktan 5 ila 21 gün sonra ortaya çıkıyor ve yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, lenf bezlerinde şişme, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer döküntüler gibi belirtilerle kendini gösteriyor.Özel bir tedavi yöntemi bulunmayan M çiçeği virüsü, genellikle antiviral ilaçlarla tedavi ediliyor ve çoğu vaka hafif seyredip birkaç hafta içinde iyileşiyor. Ancak virüsün hızlı yayılması ve yüksek ölüm oranı, özellikle sağlık otoritelerini alarma geçirmiş durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/karabuk-universitesinden-maymun-cicegi-virusune-yonelik-aciklama-1086916510.html

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maymun çiçeği virüsü, pandemi, virüs, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö)