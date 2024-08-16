https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/dunya-direk-dansi-sampiyonu-antalyada-deniz-ustunde-yurudu-1086921977.html
Dünya direk dansı şampiyonu Antalya'da 'deniz üstünde yürüdü'
Dünya direk dansı şampiyonu Antalya'da 'deniz üstünde yürüdü'
Sputnik Türkiye
Dünya Direk Dansı şampiyonu Dimitri Politov, Antalya denizi üzerinde yaptığı etkileyici performansıyla görenleri etkiledi. 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T12:27+0300
2024-08-16T12:27+0300
2024-08-16T12:27+0300
yaşam
dans
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rus sporcular
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Kültür ve Turizm Bakanı yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Dünya Direk Dansı şampiyonu Dimitri Politov'un Antalya'da 'suyun üzerinde yürüdüğü' görüntüleri sosyal medyasında paylaştı. 2012 yılında iki kez şampiyonluk kazanan Rus dansçı Dimitri Politov, Antalya açıklarında üzerinde bulunduğu teknenin direğine tutunarak yaptığı etkileyici performansla ilgi çekti.Eşsiz akrobatik hareketleriyle tanınan Dimitri Politov, kendi kendine öğrendiği direk dansçılığında birçok şampiyonluk kazandı ve aynı zamanda uluslararası jüri üyesi.Direk dansına başlamadan önce parkur sporu ile ilgilenen dansçı, fizik kurallarını alt üst etmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/rus-halk-danslari-toplulugundan-dostum-dostum-surprizi---1086134832.html
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dans, türkiye, antalya, rus sporcular, kültür ve turizm bakanlığı
dans, türkiye, antalya, rus sporcular, kültür ve turizm bakanlığı
Dünya direk dansı şampiyonu Antalya'da 'deniz üstünde yürüdü'
Dünya Direk Dansı şampiyonu Dimitri Politov, Antalya denizi üzerinde yaptığı etkileyici performansıyla görenleri etkiledi.
Kültür ve Turizm Bakanı yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Dünya Direk Dansı şampiyonu Dimitri Politov'un Antalya'da 'suyun üzerinde yürüdüğü' görüntüleri sosyal medyasında paylaştı.
2012 yılında iki kez şampiyonluk kazanan Rus dansçı Dimitri Politov, Antalya açıklarında üzerinde bulunduğu teknenin direğine tutunarak yaptığı etkileyici performansla ilgi çekti.
Eşsiz akrobatik hareketleriyle tanınan Dimitri Politov, kendi kendine öğrendiği direk dansçılığında birçok şampiyonluk kazandı ve aynı zamanda uluslararası jüri üyesi.
Direk dansına başlamadan önce parkur sporu ile ilgilenen dansçı, fizik kurallarını alt üst etmeye devam ediyor.