https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/rus-halk-danslari-toplulugundan-dostum-dostum-surprizi---1086134832.html
Rus Halk Dansları topluluğundan ‘dostum dostum’ sürprizi
Rus Halk Dansları topluluğundan ‘dostum dostum’ sürprizi
Sputnik Türkiye
Denizli Büyükşehir Belediyesi 18. Uluslararası Halk Dansları Festivali düzenlendi. Festivale 12 ülkeden 392 sanatçı, katıldı. Festivale katılan Rusya ekibinin... 23.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-23T14:07+0300
2024-07-23T14:07+0300
2024-07-23T14:07+0300
yaşam
rusya
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dans
türkü
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Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 18'incisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali kortejle başladı. 12 ülkeden 392 dansçının katıldığı festivalin ilk gününe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Halk dansları sanatçılarının ülkelerine özgü kıyafetleriyle vatandaşlara kültür şöleni izletti.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada böylesine güzel ve keyifli bir festivali gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Bizler istiyoruz ki, Denizli’nin yüzü gülsün, sokağa çıktığımızda hep beraber mutlu bir Denizli görelim” ifade etti. Festivale Rusya'dan katılan Halk Dansları topluluğunun ilk gösterisinde Aşık Vesyal’in ‘Dostum dostum’ eserini seslendirerek Denizli halkına sürpriz yaptı. 27 Temmuz’a kadar devam edecek festival kapsamında KKTC, Hırvatistan, Arnavutluk, Polonya, Rusya, Kosova, Gürcistan, Kuzey Osetya, Dağıstan, Kuzey Makedonya, Kolombiya Halk Dansları Toplulukları katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/valday-uluslararasi-tartisma-kulubunun-rusya-afrika-konferansi-ilk-kez-kara-kitada-duzenlenecek-1085979918.html
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
rusya, türkiye, dans, türkü, şarkı
rusya, türkiye, dans, türkü, şarkı
Rus Halk Dansları topluluğundan ‘dostum dostum’ sürprizi
Denizli Büyükşehir Belediyesi 18. Uluslararası Halk Dansları Festivali düzenlendi. Festivale 12 ülkeden 392 sanatçı, katıldı. Festivale katılan Rusya ekibinin Aşık Veysel’in, ‘Dostum dostum’ eserini seslendirmesi büyük alkış topladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 18'incisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali kortejle başladı.
12 ülkeden 392 dansçının katıldığı festivalin ilk gününe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Halk dansları sanatçılarının ülkelerine özgü kıyafetleriyle vatandaşlara kültür şöleni izletti.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada böylesine güzel ve keyifli bir festivali gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Bizler istiyoruz ki, Denizli’nin yüzü gülsün, sokağa çıktığımızda hep beraber mutlu bir Denizli görelim” ifade etti.
Festivale Rusya'dan katılan Halk Dansları topluluğunun ilk gösterisinde Aşık Vesyal’in ‘Dostum dostum’ eserini seslendirerek Denizli halkına sürpriz yaptı.
27 Temmuz’a kadar devam edecek festival kapsamında KKTC, Hırvatistan, Arnavutluk, Polonya, Rusya, Kosova, Gürcistan, Kuzey Osetya, Dağıstan, Kuzey Makedonya, Kolombiya Halk Dansları Toplulukları katıldı.