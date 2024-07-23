https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/rus-halk-danslari-toplulugundan-dostum-dostum-surprizi---1086134832.html

Rus Halk Dansları topluluğundan ‘dostum dostum’ sürprizi

Rus Halk Dansları topluluğundan ‘dostum dostum’ sürprizi

Sputnik Türkiye

Denizli Büyükşehir Belediyesi 18. Uluslararası Halk Dansları Festivali düzenlendi. Festivale 12 ülkeden 392 sanatçı, katıldı. Festivale katılan Rusya ekibinin... 23.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-23T14:07+0300

2024-07-23T14:07+0300

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yaşam

rusya

türkiye

dans

türkü

şarkı

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Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 18'incisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali kortejle başladı. 12 ülkeden 392 dansçının katıldığı festivalin ilk gününe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Halk dansları sanatçılarının ülkelerine özgü kıyafetleriyle vatandaşlara kültür şöleni izletti.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada böylesine güzel ve keyifli bir festivali gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Bizler istiyoruz ki, Denizli’nin yüzü gülsün, sokağa çıktığımızda hep beraber mutlu bir Denizli görelim” ifade etti. Festivale Rusya'dan katılan Halk Dansları topluluğunun ilk gösterisinde Aşık Vesyal’in ‘Dostum dostum’ eserini seslendirerek Denizli halkına sürpriz yaptı. 27 Temmuz’a kadar devam edecek festival kapsamında KKTC, Hırvatistan, Arnavutluk, Polonya, Rusya, Kosova, Gürcistan, Kuzey Osetya, Dağıstan, Kuzey Makedonya, Kolombiya Halk Dansları Toplulukları katıldı.

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rusya, türkiye, dans, türkü, şarkı