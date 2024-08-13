https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/lille-maci-oncesi-fenerbahceden-ferdi-kadioglu-aciklamasi-1086804344.html

Lille maçı öncesi Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması

Lille maçı öncesi Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe bu akşam Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Maça kısa bir zaman kala ise Fenerbahçe'den... 13.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-13T19:29+0300

2024-08-13T19:29+0300

2024-08-13T19:35+0300

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Fenebahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak olan maç, EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabakanın hakem ve takım kadroları ise şöyle:Stat: ÜlkerHakemler: Jose Maria Sanchez, Inigo Prieto, Juan Lopez Mir (İspanya)Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Saint-Maximin, Tadic, DzekoLille: Chevalier, Diakite, Meunier, Alexsandro, Gudmundsson, Gomes, Tiago Santos, Andre, Cabella, David, HaraldssonFerdi Kadıoğlu forma giyemeyecek Fenerbahçe'nin Lille ile oynayacağı maç öncesi Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynayacağı Lille maçı öncesi oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz iki günü rejenerasyon çalışması ile geçirmiş ancak bugün yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

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