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Lille maçı öncesi Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması
Lille maçı öncesi Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe bu akşam Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Maça kısa bir zaman kala ise Fenerbahçe'den... 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T19:29+0300
2024-08-13T19:29+0300
2024-08-13T19:35+0300
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Fenebahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak olan maç, EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabakanın hakem ve takım kadroları ise şöyle:Stat: ÜlkerHakemler: Jose Maria Sanchez, Inigo Prieto, Juan Lopez Mir (İspanya)Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Saint-Maximin, Tadic, DzekoLille: Chevalier, Diakite, Meunier, Alexsandro, Gudmundsson, Gomes, Tiago Santos, Andre, Cabella, David, HaraldssonFerdi Kadıoğlu forma giyemeyecek Fenerbahçe'nin Lille ile oynayacağı maç öncesi Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynayacağı Lille maçı öncesi oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz iki günü rejenerasyon çalışması ile geçirmiş ancak bugün yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/real-madrid-uefa-super-kupa-macinin-kadrosunu-acikladi-arda-guler-listede-1086767758.html
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Lille maçı öncesi Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması
19:29 13.08.2024 (güncellendi: 19:35 13.08.2024)
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe bu akşam Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Maça kısa bir zaman kala ise Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu ile ilgili bir açıklama geldi. Buna göre Kadıoğlu bu akşamki maçta forma giyemeyecek.
Fenebahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak olan maç, EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.
Müsabakanın hakem ve takım kadroları ise şöyle:
Stat: Ülker
Hakemler: Jose Maria Sanchez, Inigo Prieto, Juan Lopez Mir (İspanya)
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko
Lille: Chevalier, Diakite, Meunier, Alexsandro, Gudmundsson, Gomes, Tiago Santos, Andre, Cabella, David, Haraldsson
Ferdi Kadıoğlu forma giyemeyecek
Fenerbahçe'nin Lille ile oynayacağı maç öncesi Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldığı açıklandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynayacağı Lille maçı öncesi oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz iki günü rejenerasyon çalışması ile geçirmiş ancak bugün yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür" ifadeleri yer aldı.